ماي تنجو بصعوبة من تصويت برلماني استهدف سياستها

رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في مقرها الصيفي في تشيركز، في 13 تموز/يوليو 2018

نجت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء بصعوبة من تصويت داخل مجلس العموم كان يستهدف سياستها إزاء بريكست، ويتمثل في تعديل تقدمت به مجموعة من المتمردين داخل حزب المحافظين من المؤيدين للاتحاد الأوروبي.

إيلاف من لندن: التعديل المعروف باسم "18" لمشروع القانون حول العلاقات التجارية بعد بريكست (تريد بيل) ينص على أنه بغياب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول إنشاء منطقة تبادل تجاري حر، وهو أحد أهداف تيريزا ماي، سيتوجب على الحكومة البحث في البقاء داخل الاتحاد الجمركي، الأمر الذي يتعارض مع خطط رئيسة الحكومة.

تقدم بالتعديل متمردون داخل حزب المحافظين من المؤيدين للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، وقد لقي دعم نواب من حزب العمال، الأمر الذي يدلّ بشكل واضح على الانقسامات داخل الطبقة السياسية البريطانية حول مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

تجنبت الحكومة كارثة فعلية عندما لم يرفض التعديل سوى بأكثرية 307 نواب مقابل 301. أما مشروع القانون حول العلاقات التجارية فقد تم إقراره في الجلسة نفسها بأكثرية 317 صوتًا مقابل 286، ولا يزال يتطلب موافقة مجلس اللوردات.

الهدف من مشروع القانون الذي أقر، وضع إطار تنظيمي لتسهيل تحويل الاتفاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقات ثنائية بين المملكة المتحدة والدول الأخرى.

سيتيح هذا الاتفاق عمليًا تجنب أي فراغ قانوني يوم بريكست، عندما ستستعيد لندن كامل سلطاتها في المجال التجاري، بعدما كانت هذه السلطات بأيدي الاتحاد الأوروبي.

