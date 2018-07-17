الحوثي يبدي استعداده لتسليم السيطرة على مرفأ الحديدة للأمم المتحدة

باريس: أعلن زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن أنه مستعد لتسليم السيطرة على مرفأ الحديدة الرئيس إلى الأمم المتحدة إذا ما أوقفت القوات الموالية للحكومة والمدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية هجومها، وفق ما أفادت صحيفة فرنسية.

وقال عبد الملك الحوثي في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" نشرت على موقعها الالكتروني الثلاثاء "قلنا لمبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيثس إننا لا نرفض دور الإشراف والدور اللوجستي الذي ترغب الأمم المتحدة القيام فيه في المرفأ، لكن شرط أن يتوقف العدوان على الحديدة".

ويمر 70 بالمئة من المواد الغذائية التي يستوردها اليمن عبر مرفأ الحديدة، ما عزز مخاوف الأمم المتحدة من أن يؤدي القتال المستمر للسيطرة على المرفأ إلى حصول كارثة إنسانية في بلد يتأرجح على حافة المجاعة.

ويسيطر الحوثيون على هذا المرفأ الواقع على البحر الأحمر منذ عام 2014 عندما تمكنوا من إخراج الحكومة من صنعاء ومناطق أخرى في البلاد. وفرض التحالف في وقت سابق من هذا العام حصارًا شبه كامل على المرفأ، لكونه يستخدم لتهريب الأسلحة إلى المتمردين من إيران، بحسب قوله.

ويبذل المبعوث الأممي جهودًا من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي العنف، بحيث يسلم الحوثيون السيطرة على المرفأ إلى لجنة تشرف عليها الأمم المتحدة. لكن ترتيبًا كهذا يعني أن يحتفظ المتمردون بسيطرتهم على مدينة الحديدة، وهو ما ترفضه الإمارات التي تطالب بانسحاب غير مشروط للحوثيين.



