السعودية تقر إنشاء مجلس تنسيق مع الكويت

وافق مجلس الوزراء السعودي، الذي انعقد الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان، على محضر إنشاء "مجلس التنسيق السعودي الكويتي".

إيلاف من الرياض: قرر مجلس الوزراء السعودي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)،الموافقة على محضر إنشاء مجلس للتنسيق مع الكويت.

وأضافت الوكالة أن مجلس الوزراء الذي عقد جلسة اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، "فوّض وزير الخارجية عادل الجبير، الذي سيترأس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الكويتي، بالتوقيع على صيغة محضر إنشائه".

وعملت السعودية خلال الفترة الماضية على إنشاء مجالس للتنسيق السياسي والاقتصادي مع عدد من الدول، في مقدمتها الإمارات ومصر والعراق والأردن والبحرين، لتسهيل التنسيق والتعاون المشترك.

بعد اتخاذ القرار بساعات قليلة، وصل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إلى الكويت، للتوقيع على إنشاء مجلس التنسيق الكويتي – السعودي، مع نظيره، نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد. ومن المتوقّع خلال التوقيع أن يتم ذكر وتحديد مهام المجلس وتقديم إيضاحات أكبر حول دوره وأهدافه.

وشكّلت الرياض مجلس التنسيق السعودي – الإماراتي في يونيو الماضي، ويهدف إلى "تكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري".

