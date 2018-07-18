ترمب: لا حدود زمنية لنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية

واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء أنه لا داعي للإسراع في نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بموجب الاتفاق الذي أبرمه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في تحوّل في لهجته، بعدما كان قال سابقًا إن العملية ستبدأ في وقت قريب جدًا.

وقال ترمب للصحافيين "المباحثات مستمرة، وتجري بشكل جيد جدًا". وأضاف: "لا حدود زمنية لدينا. وليست هناك سرعة مُحددة". وأشار ترمب إلى أنه ناقش قضية كوريا الشمالية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين خلال قمتهما في هلسنكي.

والتقى الرئيس الأميركي الزعيم كيم في 12 يونيو في قمة غير مسبوقة في سنغافورة، وقّعا خلالها وثيقة تعهدا فيها "العمل نحو نزع السلاح النووي بشكل تام من شبه الجزيرة الكورية". لكن الاتفاق لم يذكر جدولًا زمنيًا للعملية أو كيفية تنفيذها.

وبعد أكثر من شهر على التوقيع لم يتم الإعلان عن أي تقدم ملموس على هذا الصعيد. وأكدت إدارة ترمب قبل قمة سنغافورة أن نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية يجب أن يبدأ "بدون تأخير"، وبعد القمة ذكرت أن العملية ستبدأ "سريعًا جدًا".

وبعد يوم من انتهاء القمة أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن معظم عمليات نزع السلاح النووي ستنتهي مع نهاية ولاية ترمب عام 2020.

