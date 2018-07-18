وفاة فتى عمره 13 عامًا جراء إصابته بالرصاص خلال أعمال شغب بفنزويلا

كراكاس: توفي فتى يبلغ من العمر 13 عامًا في مدينة سيوداد غوايانا في جنوب فنزويلا بعد إصابته بالرصاص جراء أعمال شغب خلال أحد الاحتجاجات، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وألقي القبض على أربعة من عناصر الشرطة في ولاية بوليفار، حيث تقع سيوداد غوايانا، في إطار التحقيق المتعلق بوفاة الفتى مساء الإثنين في حي سان فيليكس الشعبي في المدينة، بحسب ما جاء في بيان للشرطة حصلت عليه فرانس برس.

واتُهم عناصر الشرطة الأربعة باستخدام أسلحتهم ضد حشد من المتظاهرين، وفقًا لهذا البيان. وقد اندلعت أعمال الشغب خلال "تظاهرة ضد نقص المياه والكهرباء"، بحسب البيان.

وقد ازدادت الاحتجاجات ضد نقص الغذاء والخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء، في الآونة الأخيرة في كل أنحاء فنزويلا.

