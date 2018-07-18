كير ومشار يوقعان الخميس اتفاقا لتقاسم السلطة

الخرطوم: ستوقع الحكومة والمتمردون بجنوب السودان الخميس اتفاقا لتقاسم السلطة يعقبه توقيع نهائي في 26 تموز/يوليو، على ما افادت الثلاثاء السلطات في السودان المجاور.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صدر في الخرطوم حيث تجري جولة جديدة من محادثات السلام منذ حزيران/يونيو، "تعلن الوساطة السودانية في النزاع الداخلي بجمهورية جنوب السودان عن توصل أطراف النزاع في ذلك البلد الشقيق لاتفاق في ملف الحكم وتقاسم السلطة".

واضاف البيان ان الوساطة السودانية "لم تتلق من أي طرف ما يفيد برفض" الاتفاق.

واشار البيان الى انه "سيتم التوقيع بعد غد الخميس بالأحرف الأولى على أن يتم التوقيع النهائي في يوم الخميس الموافق 26/7/2018".

حصل جنوب السودان على استقلاله من السودان في 2011 بدعم من الولايات المتحدة التي لا تزال اكبر مانحي المساعدات لجوبا.

وفشلت العديد من الجهود لاحلال السلام في البلد الذي شهد عمليات قتل اتنية واغتصابات جماعية وغيرها من الفظاعات التي وثقها مسؤولون حقوقيون في الامم المتحدة.

دخل جنوب السودان في حرب اهلية في اواخر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق رياك مشار بالتخطيط للانقلاب عليه.

والاسبوع الماضي فرض مجلس الامن الدولي حظرا على بيع الاسلحة لجنوب السودان وعقوبات على مسؤولين عسكريين اثنين ليزيد الضغوط على البلد المضطرب.

