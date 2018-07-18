جيف بيزوس بات أغنى رجل في التاريخ الحديث

إيلاف من لندن: قفزت ثروة الملياردير الاميركي والرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية "أمازون"، جيف بيزوس، إلى 151 مليار دولار، بعد مكاسب حققتها أسهم شركته، ليصبح بذلك أثرى رجل في التاريخ الحديث، وفقًا لمؤشر بلومبرغ لأصحاب المليارات.

وسجلت أسهم شركة بيزوس البالغ من العمر 54 عامًا، مستوى قياسي عند 1841.95 دولار وارتفعت قيمة ثروته الصافية بمقدار 52 مليار دولار هذا العام، متفوقا بذلك على ثروة رئيس مجموعة علي بابا القابضة Alibaba Group جاك ما Jack Ma، وهو أغنى شخص في آسيا.

ويضع هذا الرقم بيزوس في خانة قريبة من حدود 151.5 مليار دولار العائدة لعائلة والتون Walton، وهي أغنى عائلة في العالم.

تفوق على بيل جيتس

كما يجعله متفوقا على بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت وثاني أغنى شخص في العالم بحوالي 55 مليار دولار، مع بلوغ ثروة جيتس حوالي 95.3 مليار دولار.

ارتفاع مؤقت

إلا أن ارتفاع ثروة جيف فوق 150 مليار دولار قد يكون لفترة قصيرة، مع انخفاض السهم إلى ما دون 1800 دولار في التداولات بعد أن نشرت شركة نيتفليكس Netflix نتائج مخيبة للآمال، مما أثار قلق المستثمرين في مجال التقنية.

الاحتياطي الفيدرالي

تجدر الاشارة إلى أن 1 بالمئة من العائلات الاميركية تسيطر على ما نسبته 38.6 في المئة من الثروة في الولايات المتحدة، وذلك وفقا لتقرير الاحتياطي الفيدرالي لعام 2016.

من جهتها أكدت منظمة أوكسفام Oxfam إنترناشونال العام الماضي، أن أكثر من 80 بالمئة من الأرباح ذهبت إلى نسبة 1 في المائة من سكان العالم الأغنى.

وتأتي هذه المؤشرات مع استعداد شركة أمازون لبدء فعاليات حدثها السنوي للمبيعات المسمى Prime Day، والذي يستمر لمدة 36 ساعة، بحيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من المبيعات الضخمة ومخزونات السلع الحصرية والمنتجات ذات الإصدارات الخاصة ومجموعة كاملة من الصفقات عبر الإنترنت.

مشكلات تقنية

وبالتزامن حملة ترويجية بدأتها شركة أمازون لحدث Prime Day، حصل خلل فني في موقعها على الويب وتطبيقها، الامر الذي هدد مبيعاتها، إلا أن المشكلة تراجعت بعد بضع ساعات، وفقًا لموقع Downdetector.com، الذي يراقب مشاكل الوصول على شبكة الإنترنت.

ووفقًا لشركة الأبحاث كورسايت Coresight Research، فمن المتوقع أن ينفق المتسوقون حوالي 3.4 مليار دولار على أمازون خلال الحملة الترويجية، أي بزيادة بنسبة 40 في المئة عن نسخة حدث Prime Day للعام الماضي، وقالت أمازون عبر حسابها على تويتر: “يواجه بعض العملاء صعوبة في التسوق، ونحن نعمل على حل هذه المشكلة بسرعة”، مضيفة أن “العديد منهم يتسوقون بنجاح”.

مشكلات في العمل

ولا تقتصر مشاكر الشركة على التسوق، حيث أن آلاف الأشخاص اكدوا انهم فقدوا الاتصال بالمساعد الرقمي أليكسا عبر أجهزة مكبرات الصوت ، كما حدثت مشاكل في خدمة بث الفيديو، وأفاد موقع Amazon Web Services بوجود مشكلات عالمية في وحدة إدارة AWS، حيث تعتمد آلاف الشركات الكبرى على AWS لتشغيل مواقعها على الويب.

وضمن مؤشرات المشكلات التي تواجهها أمازون، نفذ عمال في ستة مواقع ألمانية إضرابا يوم الثلاثاء احتجاجًا على قلة الفوائد الصحية، وذلك بحسب نقابة فيردي Ver.di للخدمات.

ودعت النقابة العمالية الألمانية من برلين، النقابات إلى إضراب لمدة ثلاثة أيام في مصنع أمازون الرئيسي في إسبانيا، سعياً وراء اتفاقيات تعاقدية جديدة وزيادة في الرواتب.

نمو المبيعات

من جهتها قالت أمازون التي وصلت قيمتها السوقية الآن إلى 890 مليار دولار، إن المبيعات في أول 10 ساعات نمت بوتيرة أسرع مما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2017، وأضافت أنها باعت الملايين من الأجهزة التي تعمل عبر مساعدها الرقمي أليكسا، وقضى المتسوقون وقتًا أطول بنسبة 54 في المئة في الساعات الثلاث الأولى من حدث هذا العام بالمقارنة مع الساعات الثلاث الأولى من العام الماضي.

