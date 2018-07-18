نائب يتطاول على العرش!

نصر المجالي: رفض نواب في البرلمان الأردني بشدّة كلامًا لعضو في المجلس خلال مداخلة له في مناقشات البيان الوزاري لحكومة عمر الرزاز، واعتبروه تطاولاً غير مسبوق على العرش تحت القبة البرلمانية.

وهاجم رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، اليوم الأربعاء، النائب عن محافظة الطفيلة في جنوب المملكة غازي الهواملة على خلفية قول الهواملة انه "يوجد ملكان في الأردن، ملك وملكة".

وشطب الطراونة ما ورد على لسان الهواملة، ما اعتبره تطاولاً في الحديث، من محضر جلسة النواب.

النائب غازي الهواملة

وأكد الطراونة مباشرة خلال مناقشات الثقة اليوم الاربعاء "أن للبلد ملكا واحدا وهو جلالة الملك عبد الثاني، رافضًا ان يتطاول أي أحد على جلالة الملكة".

وأحال رئيس مجلس النواب، النائب المذكور إلى لجنة السلوك والنظام في مجلس النواب بسبب مداخلته تحت القبة. واعتبر الطراونة ان حديث الهواملة تحت القبة تطاول ويخرق النظام الداخلي لمجلس النواب، ولذلك احاله الى لجنة السلوك والنظام في المجلس.

وقالت تقارير إعلامية أردنية، إن عدداً من النواب تحت القبة عبروا عن رفضهم واستنكارهم لما ورد على لسان الهواملة، وحاولت مجموعة كبيرة من النواب خارج القبة احتواء الموقف، معبرين عن استيائهم من كلمة زميلهم.