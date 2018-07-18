مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم مروحية في تايلاند

بانكوك: قتل ثلاثة أشخاص على الاقل في تحطم مروحية شمال شرق تايلاند الاربعاء، بحسب ما أعلن مسؤولون.

وكان الضحايا في طريقهم الى محافظة خون كاين في الصباح الباكر عندما تحطمت مروحيتهم قبل دقائق من هبوطها.

وقال الونغوت فوراكي وهو مسؤول رفيع في المحافظة "كان من المفترض ان تهبط المروحية في مطار خون كاين عند الساعة 09,10 لكن عند الساعة التاسعة تلقينا تقريرا بان المروحية تحطمت في حقل للارز".

وتسعى فرق الانقاذ للعثور على قائد الطائرة الذي يعتقد انه قضى في التحطم بعد ان عثروا على جثث مساعده وراكبين آخرين كانا على متن المروحية.

وقال اللفتنانت كولونيل جيتمانون سابابيروت المسؤول في الشرطة إن "الحصيلة قد ترتفع الى اربعة وفيات لكننا لم نعثر هنا الا على ثلاث جثث، قد تكون الجثة الرابعة تحت الحطام".

ولم تتوفر اي معلومات حول هويات الركاب والهدف من الرحلة وسبب تحطم المروحية.

وارسلت سلطات ادارة الملاحة الجوية محققيها الى الموقع لكشف ملابسات التحطم.