طفل يقود مترو الأنفاق في القاهرة!

مع استمرار حوادث مترو الأنفاق في مصر، أظهر مقطع فيديو طفلا صغيرا وهو يقود مترو الأنفاق في القاهرة، بينما يجلس والده إلى جواره. وأثار سلوك السائق الكثير من الغضب، ما أدى إلى إحالته للتحقيق.

إيلاف من القاهرة: في واحدة من كوارث مترو الأنفاق في مصر، اصطحب سائق مترو في القاهرة طفله في غرفة القيادة، وتركه يقوم بمهمة العمل، وتعرض السائق للتوبيخ من الركاب، إلا أنه لم يعيرهم أدنى اهتمام، وواصل طفله قيادة المترو في رحلته داخل العاصمة.

واستطاع أحد المواطنين المصريين توثيق الواقعة، وأظهر مقطع الفيديو، الذي تداوله المصريون على نطاق واسع، أحد الركاب وهو يعاتب السائق، لأن السرعة غير مستقرة، وهناك اهتزاز في عربات المترو، وقال للسائق: "يعني إيه تسوق عيل صغير؟!، فما كان رد السائق إلا أن قال بمنتهى الاستهتار: "إيه انت عايز ايه يعني؟!"، وأغلق باب كابينة القيادة.

بينما رفض المواطن الاستمرار في الرحلة مع السائق وطفله.

ومن جانبها، اعترفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بالواقعة، وقالت إنها أحالت السائق للتحقيق.

وأضافت في تصريح رسمي لها، أن "ما تم نشره وتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتضمن شريط فيديو لأحد قائدي القطارات بالخط الثاني لمترو الأنفاق، مصطحبا ابنه داخل كابينة القيادة بالمخالفة للقواعد والتعليمات والسلامة المهنية، صحيح تماماً، وقررت الشركة التحقيق بما جرى".

وأشارت إلى أن المهندس علي الفضالي، رئيس شركة المترو، قام بإصدار قرار بإيقاف قائد القطار عن العمل، وتحويله للشؤون القانونية للتحقيق في الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

وقرر رئيس المترو إصدار منشور عاجل وتوزيعه على جميع قائدي القطارات، ووضعه بملاحظة السائقين، يتضمن تعليمات بمنع اصطحاب أي مرافقين أو أطفال داخل الكابينة خلال قيادة القطار، مشددًا على أن الشركة لن تتوانى في محاسبة أي مقصر في حق المواطنين.

واعتبرت الشركة أن هذا التصرف فرديّ ولا يمكن تعميمه على باقي طوائف التشغيل، التي تعمل على مدار ساعات العمل لخدمة المواطنين في هذا المرفق الذي يخدم ملايين الركاب يومياً.

وخصصت الشركة خطًا ساخنًا، طالبت المصريين بالاتصال عليه في حالة وجود أي شكاوى أو ملاحظات أو مخالفات لديهم تتعلق بمرفق مترو الأنفاق.

ويشكو المصريين من ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق وتضاعفها عدة مرات خلال العامين الماضيين، بدون تحسين الخدمة أو زيادة أعداد العربات المكيفة.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من تعرض مترو الأنفاق للخروج من السكك الحديدية المخصصة له في محطة المرج، دون وقوع إصابات بين الركاب.



وتوقفت حركة الخط الأول بالمترو، يوم السبت الماضي، بسبب اشتعال النار فى كابل كهرباء بين محطتى غمرة والشهداء، ما أدى إلى تكدس الركاب بمحطة الشهداء في ميدان رمسيس بوسط القاهرة.

