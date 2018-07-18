سفينة حربية روسية تحمل كنزًا من الذهب!

لندن: عُثر على سفينة حربية روسية تحمل ذهباً تزيد قيمته على 130 مليار دولار قبالة ساحل كوريا الجنوبية حيث يُعتقد أنها غرقت في معركة بحرية قبل 113 سنة.

وقال مؤرخون إن السفينة الحربية ديمتري دونسكوي التي اكتُشفت قبالة جزيرة اولونغو غرقت خلال الحرب الروسية اليابانية وربما كان تحمل ذهب اسطول كامل على متنها.

وكانت السفينة طراداً مدرعاً في اسطول البلطيق التابع للبحرية القيصرية الروسية لكنها أُرسلت الى المحيط الهادئ للمشاركة في الحرب الروسية اليابانية التي استمرت من 1904 الى 1905.

ويتوقع المؤرخون ان السفينة شاركت في معركة تسوشيما التي انتهت بهزيمة روسيا امام السفن الحربية اليابانية.

وكشفت تقارير تاريخية ان السفينة ديمتري دونسكوي كانت تحمل خزينة الاسطول الروسي بأكمله بما في ذلك مصروفات التوقف في الموانئ ورواتب البحارة والضباط.

ومن الجائز ان احتياطات من الذهب تعود الى سفن أخرى تعرضت الى أضرار في المعركة نُقلت الى الطراد ايضاً.

وأمضت شركة شينيل الكورية الجنوبية المختصة بالبحث عن الكنوز عدة سنوات حاولت خلالها العثور على سفينة الخزينة البحرية وهي تجري الآن تحضيرات للقيام بعملية مشتركة مع شركات من الصين وكندا وبريطانيا لإنتشال الكنز من قاع البحر، كما افادت صحيفة الديلي اكسبريس.

وتعهدت الشركة بإنفاق 10 في المئة من الكنز الذي تعثر عليه في السفينة الروسية على مشاريع استثمارية في جزيرة اولونغ وهي وجهة سياحية ذات شعبية واسعة بين الكوريين الجنوبيين.

كما تأمل الشركة بفتح متحف عن السفينة الجاثمة في قاع البحر. ومن المرجح ان يضم المتحف معرضاً عن القبطان ايفان ليبيديف الذي توفي بعد أيام قليلة على معركة تسوشيما.

واشارت صحيفة الديلي اكسبريس الى ان روسيا ايضاً ستحصل على حصة متساوية من الكنز لأنها المالك الشرعي للسفينة وكانت تساعد الشركة الكورية الجنوبية في البحث عن حطام السفينة.

ويمكن ان يُستخدم المال في مشاريع روسية وكورية جنوبية مشتركة مثل مد خط للسكة الحديد يربط روسيا بشبه الجزيرة الكورية.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي اكسبريس". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.express.co.uk/news/world/990585/Dmitrii-Donskoi-Russian-warship-South-Korea-gold