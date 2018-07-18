علماء يكتشفون 12 قمرًا جديدًا للمشتري

أعلن علماء فلك في الولايات المتحدة اكتشاف 12 قمراً جديداً تدور حول المشتري، ما يرفع عدد أقماره المعروفة إلى 79، وهو عدد قياسي في النظام الشمسي.

واشنطن: اكتشف علماء فلك 12 قمرًا جديدًا تدور في فلك، أحدها يسير في "مسار تصادمي" مع الآخرين. وبهذا العدد، يرتفع إجمالي أقمار المشتري إلى 79 قمرا.

وقال الباحثون في دراسة نشرتها مؤسسة "كارنيغي للعلوم" في واشنطن إن هذا "أكبر عدد من الأقمار التي تدور حول أي كوكب في المجموعة الشمسية".

وقبل الاكتشاف الجديد كان العلماء يعتقدون أن 67 قمرًا تدور حول المشتري.

وحسب الدراسة تم اكتشاف الأقمار الجديدة بالصدفة في مارس الماضي أثناء البحث عن كوكب غامض يفترض أنه يكمن على مسافة من مدار نبتون.

وقال الباحث سكوت شيبرد، قائد فريق العلماء، إن احد هذه الاقمار غريب بعض الشيء، بسبب حجمه الصغير، إذ يقل قطره عن كيلومتر، ما يجعله على الارجح اصغر اقمار المشتري.

واوضح عالم الفلك ان دورانه «مختلف عن الاقمار الاخرى المعروفة للمشتري»، اذ يحتاج هذا القمر الى سنة ونصف السنة للدوران حول المشتري، الذي يلتقي مداره المنحني مع كوكبة من الاقمار الاخرى التي تسير بالاتجاه المعاكس لدوران المشتري.

وقال شيبرد «انه وضع غير مستقر. فحوادث الاصطدام الوجاهية يمكن ان تؤدي الى تفكك الاقمار وتحولها الى غبار».

ويدور هذا القمر شأنه شأن قمرين اكتشفا في الفترة الاخيرة بالاتجاه نفسه مثل المشتري. وتحتاج الاقمار القريبة الى سنة تقريبا للدوران حول هذا الكوكب، في مقابل سنتين للاقمار الابعد.

وقد تكون كل هذه الاقمار أجزاء ناجمة عن اصطدام بين أجرام أكبر.

والمشتري هو خامس الكواكب بعدًا عن الشمس وأكبر كواكب المجموعة الشمسية، وهو عملاق غازي يتكون بشكل رئيسي من الهيدروجين، ويشكل الهيليوم أقل بقليل من ربع كتلته.

