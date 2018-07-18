بريطانيا: إدانة متطرف خطط لقطع رأس تيريزا ماي

لندن: دانت محكمة بريطانية الاربعاء بريطانيا سبق ان بايع تنظيم داعش بالتخطيط للاعتداء على مقر رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي وقطع رأسها.

ووفق المحكمة خطط نعيم الرحمن زكريا (20 عاما) لتفجير بوابة مقر ماي في 10 داونينغ ستريت وقتل حراسها ثم مهاجمتها.

وكان نعيم الرحمن يعتقد خلال الاعداد لمخططه انه يتواصل مع احد مسؤولي المجموعات في التنظيم، في حين انه كان في الحقيقة يتحدث الى رجال أمن متخفين.

واعتقل نعيم الرحمن عندما ذهب لتسلّم ما كان يعتقد انه حقيبة مليئة بالمتفجرات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال المدعي العام البريطاني مارك هايوود "قبل ان يحول اعتقاله دون تنفيذ مخططه، كان يعتقد انه على بعد ايام من هدفه الذي لم يكن أقل من اعتداء ارهابي عبر استخدام سكاكين ومتفجرات ضد دوانينغ ستريت، ولو استطاع كان (الهجوم) سيكون على رئيسة الوزراء البريطانية شخصيا".

وفي محادثة مع رجل أمن متخف على تطبيق تلغرام للرسائل قال نعيم الرحمن "اريد ان انفذ تفجيرا انتحاريا ضد البرلمان. اريد ان احاول قتل تيريزا ماي".

وقال لضابط شرطة متخف ايضا انه "سيجري سريعا لعشر ثوان" حتى يصل الى مدخل داونينغ ستريت بهدف رئيسي هو "قطع رأسها"، اي ماي.

وفي وقت سابق اعترف نعيم الرحمن بمساعدة صديقه عقيب عمران (22 عاما) على الانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا عبر تسجيل فيديو.

وقال هايوود ان الرجلين تشاركا "العقيدة المنحرفة" لتنظيم الدولة الاسلامية.