أوكرانيا تؤكد ترحيل مدون تركي يشتبه بعلاقته بغولن

كييف: اكد مكتب النائب العام الاوكراني الاربعاء انه تم ترحيل مدون تركي الى بلاده متهم بعلاقته بحركة فتح الله غولن التي تتهمها انقرة بتدبير المحاولة الانقلابية العام 2016.

وكانت وكالة الاناضول التركية الرسمية ذكرت الاحد ان المدون يوسف انان تم طرده من اوكرانيا في اطار عملية لوكالة الاستخبارات التركية ضد "جماعة ارهابية".

وذكر مصدر في مكتب النائب العام لوكالة انترفاكس-اوكرانيا للانباء الاربعاء ان "مكتب النائب العام الاوكراني اصدر امرا بالترحيل بناء على طلب تركيا".

ولم يتسن لوكالة فرانس برس الاتصال بالمتحدثة باسم النائب العام او المتحدث باسم المكتب.

والثلاثاء ذكرت المتحدثة باسم الشرطة المحلية اولينا بيرينا لوكالة فرانس برس ان انان "اوقف" في مدينة ميكولاييف جنوب اوكرانيا "من جانب اجهزة الامن الاوكرانية التي اقتادته" الى مكان غير معروف.

واوضحت المتحدثة ان انان يحمل تصريح اقامة في اوكرانيا وهو متزوج من اوكرانية.

ونفذت الاستخبارات التركية في الاشهر الاخيرة عمليات عدة مماثلة تهدف الى استعادة انصار مفترضين لغولن يشتبه بضلوعهم في محاولة الانقلاب.

واكدت الحكومة التركية بداية أبريل ان الاستخبارات اعادت الى البلاد ثمانين من الانصار المفترضين لغولن اوقفوا في 18 بلدا.

وذكرت وكالة الاناضول التركية للانباء ان انان الذي فر من تركيا بعد محاولة الانقلاب في 2016 متهم بالارتباط ب"مجموعة ارهابية" هي على الارجح شبكة الداعية غولن، و"محاولة تشويه سمعة شخصيات سياسية ومسؤولين في الدولة التركية" على مواقع التواصل الاجتماعي.