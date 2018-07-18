تظاهرة في موسكو ضد رفع سن التقاعد

موسكو: تظاهر الف شخص على الاقل مساء الاربعاء في احدى حدائق موسكو رفضًا لمشروع رفع سن التقاعد في روسيا، والذي كانت اعلنته الحكومة في منتصف يونيو.

وتجمع المتظاهرون في حديقة سوكولنيكي في شرق العاصمة الروسية عشية مناقشة النواب في قراءة اولى للمشروع المثير للجدل. وافادت مراسلة لفرانس برس ان شبانا بينهم هتفوا "بوتين استقل" و"الشعب ضد".

المشروع اعلنه رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف في 14 يونيو، قبل ساعات من بدء مباريات كاس العالم لكرة القدم، ولا يزال يتطلب موافقة البرلمان وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين. وينص على رفع سن التقاعد ثمانية اعوام للنساء لتصبح 63 عامًا، وخمسة اعوام للرجال لتصبح 65 عامًا.

وقال المتظاهر ايفان سولوفيوف (30 عاما) لفرانس برس "تحت ستار كاس العالم، تسعى حكومتنا الى فرض قوانين غير انسانية". واوردت مارينا التي تعمل محاسبة (45 عاما) "الشعب ضد (المشروع) انا اصوّت ضده".

ووقع اكثر من 2,5 مليون روسي عريضة عبر الانترنت تطالب بوتين بالتراجع عن المشروع. وقال فلاديمير (62 عاما) "معدل الحياة في بلادنا ضعيف جدا. انه نحو 66 عامًا للرجال. هذا يعني ان الناس لن يفيدوا على الإطلاق من تقاعدهم". وتظهر اخر معطيات البنك الدولي ان معدل الحياة لدى الروس هو 66.5 عامًا للرجال، واقل بقليل من سبعين عامًا للنساء.

