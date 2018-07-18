اعتقال 60 مشتبهًا فيهم في عملية ضد الإرهاب في شمال بوركينا فاسو

واغادوغو: اعلن جيش بوركينا فاسو الاربعاء انه اعتقل ستين مشتبهًا فيهم خلال عملية في شمال البلاد اتاحت "تفكيك قواعد ارهابية".

وقال الجيش في بيان ان عملية لمحاصرة وتفتيش "مناطق مشبوهة" في "الشريط الحدودي الشمالي" بدأت في الثامن من يوليو.

اضاف ان "هذه العمليات التي نفذت بدعم من القوات الجوية اتاحت تفكيك قواعد إرهابية واعتقال نحو مئة مشتبه فيه".

وأوضح انه "بعد التحقق، تمت إحالة ستين منهم على دوائر التحقيق التابعة للدرك فيما افرج عن الاخرين"، لافتا ايضا الى مصادرة كميات كبيرة من المتفجرات والبطاريات واسلاك الكهرباء التي تستخدم في صنع عبوات ناسفة، اضافة الى مواد مهربة. واصيب ثلاثة جنود خلال العملية.

وبعدما ظلت بعيدة من نشاط المجموعات الجهادية في منطقة الساحل، تواجه بوركينا فاسو منذ ثلاثة اعوام هجمات دامية في شطرها الشمالي. واتسعت هذه الهجمات نحو الشرق المحاذي لتوغو وبنين، حيث تنشط ايضا عصابات ومهربون.

