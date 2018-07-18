اختفاء جراح تجميل برازيلي بعد وفاة امرأة

تسعى السلطات البرازيلية للقبض على جراح التجميل الشهير دنيس فورتادو بعد أن تسببت عملية تكبير مؤخرة أجراها لإحدى مريضاته بوفاتها.

لندن: اختفى جراح تجميل برازيلي مختص بتكبير مؤخرات مشاهير النساء عن الانظار إثر وفاة إحدى مريضاته بعد ساعات على إجراء جراحة تجميلية لها في منزله في ريو دي جانيرو.

ساحر

وكان دنيس فورتادو الذي كان معروفاً بلقب الدكتور بامبام يعتبر ساحراً في تغيير أجساد النساء وخاصة مؤخراتهن وذاع صيته في سائر انحاء البرازيل.

ولتكوين فكرة عن شهرة الجراح البالغ من العمر 45 عاماً فان له 650 الف متابع على خدمة انستغرام. لكنه الآن مطلوب من الشرطة بسبب وفاة ليليان كويزيا كاليكستو بعد ساعات على إجراء جراحة لتكبير مؤخرتها قيل إنه أجراها في منزله.

دنيس فورتادو - صورة من فايسبوك

وسافرت كاليكستو 2000 كلم من مدينتها لوضع جسدها تحت تصرف جراح النجوم. ولكن بعد حقنها بحشوة من مادة الأكريليك المثيرة للجدل تردت حالتها. ولدى وصولها الى المستشفى كانت تعاني من تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم ثم فارقت الحياة بنوبة قلبية، كما أفادت صحيفة الديلي تلغراف في تقرير عن الحادث.

واختفى فورتادو بعد ذلك مباشرة وهو الآن مطلوب بتهمة القتل فيما أُلقي القبض على صديقته التي أفادت تقارير أنها مساعدته ايضاً.

ترويج الوهم

وأحدثت الواقعة هزة في البرازيل التي لا تتفوق عليها إلا الولايات المتحدة في عدد عمليات التجميل.

وسارعت الجمعية البرازيلية للجراحة التجميلية الى شجب فورتادو قائلة ان تطفل غير المختصين بصورة متزايدة على هذا الاختصاص تسبب في وفيات أكثر من هذه الحالة. وصرح رئيس الجمعية نيفيو ستيفن لوكالة فرانس بريس ان كثيرين يروجون وهماً ويخدعون المرضى بطريقة غير أخلاقية مشيراً الى ان رخص الأسعار يستدرج هؤلاء الأشخاص.

وأوضح ستيفن ان حقنة البوليمرات الحيوية الاصطناعية أو البوليمرات مثل زجاج الأكريليك حقنة خطيرة جدا وسببت عشرات الوفيات بين النساء في اميركا اللاتينية وخاصة في فنزويلا. وقال ان حالة فورتادو تبين "تتفيه" عمليات التجميل على أيدي مهنيين غير مختصين كثيراً ما لا يكونون اطباء ويعرضون أرواح الناس للخطر.

أعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/07/18/celebrity-cosmetic-surgeon-dr-bumbum-vanishes-patient-dies-brazil/

