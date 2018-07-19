الولايات المتحدة تنتظر وصول دفعة أولى من رفات جنودها الذين قُتلوا في الحرب الكورية

واشنطن: أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء أنّ عملية إعادة رفات الجنود الأميركيين الذين قُتلوا خلال الحرب الكورية، والتي تقررت خلال القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يجب أن تبدأ "في الأسابيع القليلة المقبلة".

وقال بومبيو خلال اجتماع في البيت الأبيض "أعتقد أنه في الأسابيع القليلة المقبلة سيُعيدون لنا" دفعة أولى من الجثامين. وقد تمت مناقشة شروط وتوقيت إعادة بيونغ يانغ لبقايا الجنود الأميركيين الذين لقوا حتفهم خلال الحرب الكورية (1950-1953)، بين وفدَي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يومي الأحد والإثنين على الحدود بين الكوريّتين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت إن "هذا النقاش متواصل" وانه "لا يزال هناك عمل كثير يتعيّن إنجازه على مستويات مختلفة".

وقُتل أكثر من 35 ألف جندي أميركي في شبه الجزيرة الكورية خلال الحرب الكورية التي انتهت بهدنة، وليس بمعاهدة سلام. ومن بين هؤلاء لا يزال 7700 منهم في عداد المفقودين، بينهم 5300 في كوريا الشمالية، بحسب البنتاغون.

وكانت واشنطن وبيونغ يانغ أبرمتا اتفاقا سابقًا، استعادت بموجبه واشنطن بين العامين 1990 و2005 رفات 229 جندي أميركي، لكنّ مفاعيل هذا الاتفاق جمدت إثر تدهور العلاقات بين البلدين.

