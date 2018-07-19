واشنطن: أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأربعاء في مقابلة تلفزيونية انه ابلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة التي جمعت بينهما في هلسنكي ان الولايات المتحدة لن تتسامح مع مسألة التدخل في انتخاباتها.

وقال ترامب لقناة "سي بي اس" الأميركية "أعلمته اننا لا نقبل بهذا، ولن نسمح به، وهذه هي الطريقة التي سيكون عليها الامر".

وعندما سئل ما اذا كان قد حمّل بوتين شخصيا مسؤولية التدخل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2019، أجاب ترامب "حسنا، سأفعل، لأنه يمسك بزمام بلاده، تماما كما اعتبر نفسي مسؤولا عن الاشياء التي تحصل في هذا البلد".

وقال ترمب انه كان "حازما جدا في حقيقة انه لا يمكن ان نقبل بالتدخل، لا يمكن ان نسمح البتة بشيء من هذا".

ويتعرض ترامب لانتقادات شديدة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في واشنطن لفشله في مواجهة بوتين حول قضية تدخل روسيا في الانتخابات الاميركية خلال المؤتمر الصحافي المشترك بينهما بعد قمة هلسنكي.

