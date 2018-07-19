GMT 5:28 2018 الخميس 19 يوليو GMT 5:30 2018 الخميس 19 يوليو  :آخر تحديث

انتهاء إجلاء كافة سكان بلدتي الفوعة وكفريا في سوريا

أ. ف. ب.
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بيروت: انتهت فجر الخميس عملية إجلاء كافة سكان بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام واللتين كانت تحاصرهما هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن "البلدتين باتتا خاليتين من السكان تماماً" بعد إجلاء 6900 شخص من مدنيين ومسلحين موالين للنظام بموجب اتفاق أبرمته روسيا وتركيا الثلاثاء. ووصلت عشرات الحافلات تباعاً إلى معبر العيس في جنوب حلب الفاصل بين مناطق سيطرة النظام والفصائل. وشاهد مراسل فرانس برس المتواجد في المكان من جهة الفصائل صباح الخميس دخول أولى الحافلات إلى مناطق سيطرة النظام.


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