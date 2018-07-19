فيسبوك يتصدى للعنف

مينلو بارك: عزز موقع فيسبوك الاربعاء حملته لمنع استخدام منصة التواصل الاجتماعي بهدف نشر معلومات مضللة خطيرة مؤكدا إنه سيحذف الرسائل "الزائفة" المحتمل أن تثير اعمال عنف.

وتم اختبار الاجراءات الجديدة في سريلانكا، التي شهدت مؤخرا احداثا طائفية على خلفية معلومات مضللة نشرت على الشبكة الاجتماعية الاكبر في العالم.

وقال متحدث باسم فيسبوك بعد مؤتمر صحافي بشأن سياسة الشركة في مقرها في سيليكون فالي "هناك بعد اشكال المعلومات المضللة التي ساهمت في التسبب بأذى جسدي، وإننا ندخل تعديلات على السياسة ستمكننا من ازالة ذلك النوع من المحتوى".

واضاف "سنبدأ بتطبيق هذه السياسة في الاشهر القادمة".

ويمكن لفيسبوك مثلا ان يزيل محتويات غير دقيقة أو مضللة، مثل الصور المعدلة، نشرت او تم تشاركها لاشعال اوضاع متفجرة في العالم.

وقال الموقع إنه سيقيم شراكات مع منظمات محلية وسلطات خبيرة في التعرف الى رسائل "زائفة" ويحتمل ان تثير اعمال عنف.

وتضمنت المعلومات المضللة التي ازيلت في سريلانكا بموجب السياسة الجديدة، تلك التي زعمت ان مسلمين يقومون بتسميم المأكولات المقدمة او المباعة لبوذيين، بحسب فيسبوك.

وتقوم السياسة الجديدة بخطوة مقابلة لتزيل محتويات قد لا تكون تدعو للعنف بشكل صريح، ولكن تشجع على ما يبدو مثل ذلك التصرف.

ويقول كثيرون أن فيسبوك تستخدم اداة لنشر معلومات مضللة في السنوات الاخيرة.

وطبقت فيسبوك سلسلة من التغيرات الهادفة للتصدي لاستخدام منصة التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات المضللة، من التلفيقات التي تحرض على العنف إلى الاكاذيب التي تؤثر على نتائج الانتخابات.

