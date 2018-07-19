نجم معتم يلتهم الكواكب الصغيرة

لندن: لاحظ علماء فلك يراقبون نجما صغيرا قريبا نسبيا من الارض، انه اصبح اكثر عتمة من السابق، مع ارتفاع هائل لنسبة الحديد على سطحه مرجحين هذه الظاهرة الغريبة إلى ان النجم يتغذى على كواكب صغيرة.

ويراقب العلماء منذ عقود نجم RW Aur A الصغير في العمر، والذي يبعد حوالى 450 سنة ضوئية عن كوكبنا، ولاحظوا أن تغيرات طرأت عليه، مرجحين ان ذلك بسبب التهامه لكوكب آخر.

بات معتم

واكد العلماء ان النجم الذي يبلغ من العمر حوالى 10 ملايين سنة، أصبح أكثر عتمة، حيث رصد مرصد تشاندرا الفضائي للأشعة السينية التابع لوكالة ناسا العام الماضي شيئا غريبا على سطحه، ارتفاع كمية الحديد على سطحه 30 ضعفا في، وهو مستوى لم يتم رصده خلال آخر دراسة للنجم جرت في عام 2015.

تفسير تخميني

من جهته فسر العالم هانز موريتز غونتر، في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، هذه الظاهرة بان " النجم يأكل كوكبا أو كواكب صغيرة، وهو ما أشار إليه بـ"المضغ أو الالتهام"، لافتا إلى انه لم يرى شيئا كهذا من قبل.



واعتبر ان المشهد "يبدو أغرب كثيرا مما كنا نتوقع رؤيته" مؤكدا المرة الاولى التي يرصد فيها العلماء نجما تتغير عليه كمية الحديد بهذا الشكل.

اكتشاف مثير

من جهة ثانية رأى آلان بوس، خبير في الكواكب خارج المجموعة الشمسية، من معهد كارنيغي للعلوم أن تفسير غونتر "تخميني" أكثر من كونه حقيقة مثبتة.

بدوره لفت آفي لوب من جامعة هارفارد إلى أن هذا قد يكون اكتشافا مثيرا، "لكن الأدلة ظرفية وليست نهائية".



