الأمن الروسي يطارد مغاربة حاولوا العبور إلى أوروبا

الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الخميس بـ"المساء" التي كتبت ان الأجهزة الأمنية بروسيا، تطارد عشرات المغاربة، الذين مكثوا بروسيا بعد انتهاء منافسات كأس العالم بشكل غير قانوني، إذ تم توقيف عدد منهم وهم يحاولون العبور إلى أوروبا باستغلال بطاقة المشجع التي تعوض التأشيرة الروسية.

ويتصدر المغاربة ، قائمة الجنسيات، التي ظلّت في روسيا بشكل غير قانوني، مستعملين بطاقة المشجع، التي منحتها لهم المصالح الروسية، التي تكلفت بتنظيم المشجعين خلال فعاليات كأس العالم.

فضائح تبذير المال العام في المكتب الوطني للسياحة

الصحيفة نفسها كتبت أن تقريراً للجنة تقصّي الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة، التي تم تشكيلها على مستوى مجلس المستشارين، كشفت فوضى إنفاق المال العام داخل هذه المؤسسة، ومن بَيْن ذلك الارتفاع غير المبرر لبعض تكاليف التسيير، من قبيل كلفة السكن الوظيفي للمدير العام، إذ تصل السومة الكرائية الشهرية إلى 50 ألف درهم (5000 دولار).

وأضافت "المساء" نقلاً عن التقرير نفسه ان كراء مقرات المندوبية التابعة للمكتب والموجودة خارج أرض الوطن يكلف 10 ملايين درهم (مليون دولار) سنوياً. كما تن تسجيل اختلالات في تدبير المعارض بالخارج، إذ يُلاحظ ارتفاع في الاعتمادات المرصودة لها مقابل تراجع في حجم المساحات المخصّصة، إضافة إلى الفوضى وسوء التدبير الذي يشوبها.

توقيف طبيبة وهمية بقسم الولادة في مستشفى الحسن الثاني

الصحيفة نفسها كتبت أن عناصر الأمن تمكّنت من توقيف طبيبة وهمية بقسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني، بعد أن تبيّن أنها ليست طبيبة للعيون، كما كانت تدعي منذ 4 سنوات أمام الأطر الطبيّة بمستشفى في مدينة أغادير.

و حسب مصادر "المساء" فإن الموقوفة بقيت مصرة على أنها طبيبة للعيون، قبل أن تتراجع عن موقفها بعد دخولها مصلحة الشرطة القضائية بأغادير، وتعترف بأن لا علاقة لها بالطب، قبل أن يتم الاستماع إلى شهادات عدد من الأطر الطبيّة على خلفية الموضوع ذاته.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن الطبيبة المزورة استطاعت أن تنسج علاقات مع الأطر الطبيّة بمستشفى الحسن الثاني بأغادير، بعد أن كانت تقدّم نفسها على أنها طبيبة للعيون بالمستشفى الإقليمي لتارودانت، إذ كانت تتردّد على المستشفى، وفي كل مرة تحضر مريضة، وتتوسل إلى الأطباء بالتعامل معها، فكان البعض يستجيب لها بحكم الزمالة المهنية، إلا أنه مع تكرار ترددها على المستشفى، وعلى قسم الولادة على الخصوص، تم الاستقصاء حول حقيقة وجودها ، فبدأت خيوط الكذب تنكشف.

السرعة المفرطة أحد أهم أسباب حوادث السير في المغرب

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"الأحداث المغربية" أن 20 قتيلا و1850 جريحاً، إصابة 86 منهم بليغة، هي حصيلة 1413 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 9 يوليو إلى 15 يوليو .

وأضافت الصحيفة ذاتها أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث ترجع، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه من دون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به بالاضافة إلى عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

توافق محرج حول معاشات البرلمانيين المغاربة

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بالصحيفة ذاتها التي كتبت أنه بات من شبه المؤكّد أن مقترح قانون الحفاظ على معاش البرلمانيين سيحظى باتفاق بَيْن فرق الأغلبية مضافاً إليها حزب الاستقلال، بعدما توارت للخلف مطالب حزب العدالة والتنمية وكذا حزب الاستقلال بالتصفية النهائية لمعاشات البرلمانيين، والتي خيمت على الساحة البرلمانيّة.

وأضافت "الأحداث المغربي" يبدو أن رؤساء الفرق البرلمانية خاصة فريق "العدالة والتنمية" يخفون الكثير من المعطيات التي جعلتهم يتراجعون عن موقفهم القاضي بتصفية الصندوق نهائياً، بعدما تم الإعلان عن إفلاسه التام شهر أكتوبر الماضي.