هل تستعد إيران للخروج من سوريا؟

نصر المجالي: على عكس التقارير التي قالت إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعا موسكو لمرات عديدة وآخرها في قمة هلسنكي، للضغط على إيران للخروج من سوريا، قالت طهران إن موسكو تعهدت باستمرار التعاون بين روسيا وإيران على الساحة السورية حتى إعادة الأمن والاستقرار بشكل كامل.

واجتمع المندوب الخاص للرئيس الروسي في الشأن السوري الكسندر لافرنتيف، اليوم الخميس، مع مساعد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني لشؤون السياسة الخارجية والامن الدولي سعيد ايرواني، حيث قالت وكالة (فارس) إن لافرنتيف قدم تقريرا شاملا حول محادثات القمة الأميركية الروسية في هلسنكي.

وأكد إيرواني على أن إيران وروسيا ستواصلان التعاون لتعزيز قوى الجيش السوري في محاربة الإرهاب وأن "إيران تولي الحوار السوري السوري أهمية خاصة وتدعم أي جهود تصب في هذا الإطار"، مشيرا إلى أن "تعاون ومواقف إيران وروسيا إثبات لانعدام تأثير الإجراءات السلبية التي تتبعها إسرائيل على التعاون بين البلدين".

ولفت إيراواني إلى أن الإنجازات الأخيرة في جنوب سوريا خطوة فعالة في تقدم العملية السياسية في إطار مباحثات أستانا وسوتشي.

إيران وسوريا

وتساءلت مصادر دبلوماسية ما إذا كانت إيران تستعد لسحب قواتها ومستشاريها وميليشياتها من سوريا بعد تفاهمات روسية ـ أميركية جت في الأوان الأخير، في هذا الخصوص، كما أن قمة ترمب ـ بوتين الأخيرة.

واعتبر المسؤول الإيراني أن إرسال الرئيس الروسي مبعوثه الخاص بعد قمة هلسنكي في زيارة رسمية لطهران، يعبّر عن التزام روسيا بقواعد التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية مع إيران.

وتابع إيرواني: "مواقف الرئيس الروسي الحازمة والمبدئية تجاه السياسات الأمريكية أحادية الجانب وانتهاكها للاتفاقات الدولية تشير إلى التزام موسكو بالحوار والمنطق لحل الأزمات الأمنية والسياسية في العالم".

الاتفاق النووي

ومن جهته، قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرينتيف خلال اللقاء مع إيرواني أن "الإرادة الروسية لم تتوان أبدا عن التعاون مع إيران في مكافحة الإرهاب"، مؤكدا على تعزيز التعاون الأمني والسياسي الروسي الإيراني في سوريا.

وفيما يخص الاتفاق النووي الإيراني، فأشار لافرينتيف إلى ضرورة التزام جميع الدول به، وقال: "روسيا تؤكد على التزامها بالاتفاقات الدولية وضرورة تجنب الدول انتهاج سياسات أحادية الجانب واللجوء إلى الوسائل الاقتصادية لفرض إراداتها السياسية على سائر الدول".

وأطلع لافرينتيف إيراواني على نتائج قمة هلسنكي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب، وأضاف: "بوتين أكد لترمب في قمة هلسنكي على أن العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران تتعارض مع الاتفاق النووي وأن الإجراءات الأمريكية تجاه إيران غير بناءة وضارّة".

كما أعرب لافرينتيف عن أمله في أن تؤدي المباحثات الصينية الروسية الأوروبية مع الولايات المتحدة إلى تغيير واشنطن سياساتها الأحادية تجاه الاتفاق النووي.



