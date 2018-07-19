واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس أنه يتطلّع بفارغ الصبر لعقد "لقاء ثان" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن قمتهما الاثنين في هلسنكي تكلّلت بالنجاح.

وقال ترمب في تغريدة على "تويتر" إن "القمة مع روسيا حققت نجاحا كبيرا، إلا بالنسبة إلى عدو الشعب الحقيقي وسائل الأخبار الكاذبة"، بعد تعرضه لانتقادات حادة حتى من الجمهوريين على تصريحاته التي اعتبرت متهاونة تجاه روسيا. واضاف ترمب "أنتظر بفارغ الصبر لقاءنا الثاني حتى نتمكن من البدء بتطبيق بعض الأمور التي تحدثنا عنها".

حمل الرئيس الاميركي على الاتحاد الاوروبي بسبب فرضه غرامة بقيمة 4,34 مليار يورو على شركة "غوغل" بتهمة الاحتكار في استخدام أنظمة أندرويد الخاصة بالهواتف والألواح المحمولة.

وقال في تغريدة أخرى "قلت لكم ذلك. الاتحاد الاوروبي فرض غرامة بخمسة مليارات دولار على إحدى أكبر شركاتنا،غوغل (...) لقد استغلوا فعلا الولايات المتحدة، لكن ذلك لن يستمر".