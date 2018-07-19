GMT 13:58 2018 الخميس 19 يوليو GMT 14:00 2018 الخميس 19 يوليو  :آخر تحديث

مقتل فلسطيني في غارة إسرائيلية شرق رفح

أ. ف. ب.
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تشدد حصارها على غزة
الغارات الإسرائيلية على غزة هي الأكبر منذ حرب 2014
غارات إسرائيلية على غزة وحماس تردّ بإطلاق قذائف
غارة إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة
فصائل غزة وإسرائيل تتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بشرق غزة
وفاة فلسطيني متاثرًا باصابته برصاص إسرائيلي في غزة

غزة: قتل فلسطيني الخميس في غارة جوية إسرائيلية شرق رفح جنوب قطاع غزة أصيب فيها ثلاثة آخرون، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة "استشهد عبد الكريم رضوان (38 عاما) بعد ان حاولت الطواقم الطبية انقاذ حياته وأصيب ثلاثة آخرون جراح أحدهم خطرة، شرق رفح.جنوب قطاع غزة."

وقالت عائلة عبد الكريم رضوان ان ابنها "يعمل في الضابطية الامنية على الحدود بمثابة حرس حدود هو والثلاثة المصابين الأخرين ويرتدون زيا عسكريا تعرفه السلطات الاسرائيلية ولا علاقة لهم باطلاق الطائرات الورقية او البالونات الحارقة".

ومنذ 30 مارس، ينظّم الفلسطينيون في قطاع غزة "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها أو هجروا منها في عام 1948 لدى إقامة دولة إسرائيل، ولكسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ اكثر من عشر سنوات. وقتل 145 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش الاسرائيلي منذ بدء التظاهرات.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار