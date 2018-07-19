مقتل فلسطيني في غارة إسرائيلية شرق رفح

غزة: قتل فلسطيني الخميس في غارة جوية إسرائيلية شرق رفح جنوب قطاع غزة أصيب فيها ثلاثة آخرون، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة "استشهد عبد الكريم رضوان (38 عاما) بعد ان حاولت الطواقم الطبية انقاذ حياته وأصيب ثلاثة آخرون جراح أحدهم خطرة، شرق رفح.جنوب قطاع غزة."

وقالت عائلة عبد الكريم رضوان ان ابنها "يعمل في الضابطية الامنية على الحدود بمثابة حرس حدود هو والثلاثة المصابين الأخرين ويرتدون زيا عسكريا تعرفه السلطات الاسرائيلية ولا علاقة لهم باطلاق الطائرات الورقية او البالونات الحارقة".

ومنذ 30 مارس، ينظّم الفلسطينيون في قطاع غزة "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها أو هجروا منها في عام 1948 لدى إقامة دولة إسرائيل، ولكسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ اكثر من عشر سنوات. وقتل 145 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش الاسرائيلي منذ بدء التظاهرات.