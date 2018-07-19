الصدر يدعو لتعليق تشكيل الحكومة حتى تنفيذ مطالب المتظاهرين

لندن: دعا زعيم تحالف سائرون الفائز في الانتخابات العراقية إلى تعليق مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة إلى حين تلبية مطالب المتظاهرين ببجنوب البلاد ووسطها.. فيما دعا الممثل الاممي في العراق الحكومات المركزية والمحلية إلى الاسراع بالاستجابة لمطالب المتظاهرين والاستماع إلى احتياجات الناس... بينما مزق متظاهرون في كربلاء صور خامنئي.

وقال الصدر في تغريدة له على "تويتر " الخميس وتابعها "إيلاف" ان "على الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وغيرها إلى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين الحقة بل وتشكيل خلية عمل جادة مع الحكومة وبالتنسيق مع المتظاهرين من اجل تنفيذها".

وتشهد محافظات ومدن عراقية في الجنوب والوسط هي البصرة وميسان والمثنى وذي قار والقادسية والنجف وكربلاء وواسط قبل ان تلتحق بها محافظات بغداد وبابل وديإلى منذ التاسع من الشهر الحالي تظاهرات احتجاج منذ عشرة ايام تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة الدولة وشهد بعضها أعمال عنف واعتداءات أدت إلى سقوط قتلى مجرحى وإلحاق أضرار بممتلكات الدولة.

كوبيش يدعو للاسراع بتنفيذ مطالب المحتجين المشروعة

وبحث الصدر مع يان كوبيتش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق الخميس في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) الوضع العام في البلاد وموضوع التظاهرات التي تشهدها عدد من المحافظات العراقية حيث شدد زعيم التيار الصدري على ضرورة تلبية مطالب المواطنين المشروعة في توفير الخدمات حاثاً منظمة الأمم المتحدة على تكثيف جهودها من أجل دعم العراق واستقراره.

كما تم مناقشة موضوع تشكيل الحكومة لتقوم بالإسراع في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين وتأمين العيش الحر الكريم لهم بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم كما نقل عنه مكتبه الخاص في بيان صحافي تابعته "إيلاف".

وعقب الاجتماع دعا كوبيتش الحكومتين المركزية في بغداد والمحلية في النجف إلى الاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين والاستماع إلى احتياجات الناس .وقال كوبيتش خلال مؤتمر صحافي "ان الامم المتحدة تحاول مساعدة العراق وفهم الاحتياجات الموجودة، وقد تحدثنا مع القوى السياسية والمواطنين والمجتمع المدني بالاضافة إلى القيادات الروحية والشخصيات البارزة في البلاد".

وأضاف" انا سعيد اليوم بزيارتي إلى النجف الأشرف والحديث مع عدد من الشركاء والاستماع إلى نصيحتهم للأمم المتحدة" كما نقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية من النجف.. وحول تظاهرات الاحتجاج التي تشهدها محافظات جنوب ووسط البلاد قال كوبيتش "من وجهة نظرنا نحن كأمم متحدة نصيحتنا إلى الحكومتين المركزية والمحلية بالاستماع إلى احتياجات الناس واتخاذ اجراءات فورية بعضها يمكن اتخاذها بشكل سريع والاستجابة إلى ما يطلبه المتظاهرون سواء في الجنوب او في بغداد والاستماع إلى صوتهم.

وأضاف الممثل الاممي "ان الخطوة الثانية هي تسريع العملية الديمقراطية وانهاء عملية العد والفرز اليدوي في الصناديق المشتبه بها واعلان النتائج النهائية للانتخابات وعقد البرلمان وتشكيل حكومة جديدة، نأمل ان تقوم بوضع اولويات وحاجات الناس على سلم أولوياتها والقيام بالاصلاحات المطلوبة التي يطالب بها الناس".

وأقدم المتظاهرون في عدد من المحافظات على إحراق مقار لأحزاب شيعية عدة وفصائل في الحشد الشعبي، كما لم تنج بعض مؤسسات الدولة ولاسيما مباني مجالس المحافظات ومطار النجف من التحطيم.

متظاهرون يمزقون صدور خامنئي في كربلاء

ونشرت قناة إخبارية إيرانية عبر تطبيق "تلغرام" اليوم الخميس، مقطع فيديو لمتظاهرين عراقيين بمحافظة كربلاء جنوب غرب العاصمة بغداد وهم يقومون بتمزيق صورة للمرشد الايراني الاعلى علي خامنئي في أحد الشوارع العامة.



وذكرت قناة "صوت الشعب" الإيرانية باللغة الفارسية أن "شبانًا عراقيين من الغاضبين على الفساد الحكومي وسوء الخدمات بسبب الأحزاب الإسلامية الموالية للنظام الإيراني، أقدموا على حرق صورة المرشد علي خامنئي".

#فيديو|| متظاهرون عراقيون يمزقون صورة «خامنئي» في كربلاء pic.twitter.com/dljGODgAJB — سيف نيوز (@seifnews) July 19, 2018

وهتف المتظاهرون الغاضبون "الشعب يريد إسقاط النظام في العراق كما هتف آخرون بـ"كلا كلا إيران" في إشارة منهم إلى مطالبة طهران بوقف تدخلها في شؤون العراق ودعم الجماعات المسلحة والأحزاب الشيعية الموالية لها التي سرقت خيرات الشعب العراقي وحرمته أبسطَ حقوقه من الماء والكهرباء كما نقلت وكالة شفق نيوز العراقية.

وشهد العراق أكبر موجة فساد مالي وإداري في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي فضلاً عن سقوط 4 محافظات ومناطق مختلفة بيد تنظيم داعش في العاشر من يونيو حزيران عام 2014.

ويطالب المتظاهرون بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة وشهد بعضها أعمال عنف واعتداءات أدت إلى سقوط قتلى مجرحى وإلحاق أضرار بممتلكات الدولة.



