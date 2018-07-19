الجامعة العربية تدين قانون القومية اليهودية وتصفه بالعنصري

القاهرة: دانت جامعة الدول العربية في بيان الخميس اقرار البرلمان الاسرائيلي "قانون القومية" واعتبرت ذلك من "الممارسات العنصرية".

ونددت الجامعة في بيان بـ"المصادقة على هذا القانون الخطير وما ينطوي عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارسات عنصرية".

وكان الكنيست اقر قانونا ينص على ان اسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، ما اثار جدلا واتهامات بان هذا القانون عنصري تجاه الاقلية العربية داخل اسرائيل.

وتم تبني مشروع القانون بتأييد 62 صوتا في مقابل 55، وينص على ان العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".

ويقدّر عدد عرب اسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني ظلوا في اراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان اسرائيل ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.

وقال بيان الجامعة "هذا القانون يأتي في سياق مجموعة من القوانين التي شرعها الكنيست في الآونة الأخيرة (..) في خطوة تهدف الى ضم الضفة الغربية ومواصلة الاستيطان".

ولا يوجد قانون ينص على المساواة بين المواطنين في إسرائيل.

ورفض نتانياهو وحكومته تشريع قانون المساواة، بحسب نواب عرب في الكنيست.