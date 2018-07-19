المهمة الأميركية في سوريا لم تتغير بعد قمة ترمب وبوتين

واشنطن: قال الجنرال الاميركي المشرف على العملية العسكرية في سوريا الخميس انه لم يتلق تعليمات جديدة للتعاون مع الروس منذ قمة الرئيس دونالد ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في فنلندا.

وقال الجنرال جو فوتيل الذي يترأس القيادة المركزية الاميركية للصحافيين "لم اتلق تعليمات جديدة اثر القمة في هلسنكي".

ويبدو ان القمة بين ترمب وبوتين شملت مباحثات حول سبل التعاون بين الروس والاميركيين في سوريا حيث تشن الدولتان حملتين عسكريتين منفصلتين.

وهناك مؤشرات الى ترتيبات للعمل معا ومع اسرائيل لترسيخ وقف اطلاق النار في جنوب سوريا ما يشير الى ان الادارة الاميركية تراجعت عن مطالبتها بتنحي الرئيس بشار الاسد حليف موسكو.

وقال ترمب انه وبوتين تحادثا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "وهناك رغبة في اتخاذ بعض التدابير في سوريا لها علاقة بامن اسرائيل".

وقال بوتين "اود ان اؤكد ان روسيا مهتمة بهذا التطور وستتصرف وفقا لذلك" من دون ان يوضح اي من المسؤولين ما ستكون عليه الخطوات المقبلة.

واشار فوتيل الى ان اي تعاون مع الجيش الروسي في سوريا سيستلزم موافقة الكونغرس او تنازلا خاصا.

واقر الكونغرس قانونا يحظر التعاون بين الجيشين بعد ان ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014.

وقال فوتيل "ان قانون إقرار الدفاع الوطني يمنعنا من التعاون والتنسيق مع القوات الروسية".

واضاف ان المهمة الاميركية في سوريا حاليا واضحة وهي الحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الاسلامية.

واورد فوتيل "لن اتكهن حول امور اخرى نقوم بها خارج القيادة المركزية هنا، لكن بالنسبة الينا المهمة لم تتغير".