غالبية الجمهوريين تؤيد أداء ترمب مع بوتين

واشنطن: أبدت غالبية كبيرة من الجمهوريين موافقتها على اداء الرئيس الاميركي دونالد ترمب خلال قمة هسلنكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين رغم انتقاد الاميركيين لما قام به، وفقا لنتائج استطلاعات رأي نشرت الخميس.

واكدت نتائج الاستطلاعات التي اجرتها شبكة "سي بي اس" ومؤسسة "اكسيوس" ولاء لا يتزعزع لكثير من الجمهوريين حيال الرئيس بغض النظر عن الانتقادات التي تواجه اداء ترمب على نطاق واسع من قبل الآخرين.

وفي حين ان ثلث الاميركيين، وثمانية في المئة من الديموقراطيين يوافقون على اداء ترمب مع بوتين في القمة، فان 68 في المئة من الجمهوريين يؤيدونه، بحسب "سي بي اس".

كما اظهرت الاستطلاعات انه في حين يعتقد 70% من الاميركيين بصحة استنتاجات الاستخبارات الاميركية حول تدخل موسكو في انتخابات العام 2016 ، فان الجمهوريين أكثر تشككًا مع اعتقاد 51 في المئة منهم بذلك.

كما اظهر استطلاع "اكسيوس" تأييد الجمهوريين لتعامل ترمب في مؤتمره الصحافي مع بوتين بنسبة كبيرة بلغت 79 في المئة. ووافق 40 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع على ذلك بشكل عام.

وقد تعرض ترمب لانتقادات شديدة بسبب عدم تحديه بوتين خلال المؤتمر الصحافي المشترك، وهو أداء اعتبره مشرعون من كلا الحزبين خطرا واحراجا.

لكن ترمب وصف مرارا القمة مع بوتين بانها انجاز كبير. والخميس كتب على تويتر "القمة مع روسيا شكلت نجاحا كبيرا باستثناء عدو الشعب الحقيقي: الاخبار الكاذبة لوسائل الاعلام".

واجري استطلاع "اكسيوس" عبر الانترنت، بين 16 و 17 تموز/يوليو مباشرة بعد القمة والمؤتمر الصحافي المشترك بين ترمب بوتين وشمل عينة من 2100 شخص بالغ مع هامش من الخطأ بلغ ثلاث نقاط مئوية.

وتم استطلاع "سي بي اس" بين 17 و18 تموز/يوليو وشمل عينة عشوائية من نحو الف شخص من البالغين في جميع أنحاء البلاد مع هامش من الخطأ بلغ اربع نقاط مئوية.