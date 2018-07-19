إعادة فتح المجال الجوي البلجيكي تدريجيا بعد إغلاقه

بروكسل: تعيد بلجيكا فتح مجالها الجوي تدريجيا منذ السادسة بعد ظهر الخميس (16:00 ت غ) بعد اصلاح خلل في شبكة الكمبيوتر تسبب باغلاقه بحسب ما اعلنت شركة مراقبة الملاحة الجوية البلجيكية "بلغوكونترول".

وقال المتحدث باسم "بلغوكونترول" آلان نيبس لوكالة فرانس برس إن "العمليات تستأنف تدريجيا"، متوقعا ان تعود الامور الى طبيعتها بحلول الثامنة مساء (18:00 ت غ).

وكانت بلجيكا اغلقت مجالها الجوي بعد خلل معلوماتي تسبب بمشاكل في تنزيل بيانات جدول رحلات الطيران، في حدث وصف بانه "استثنائي للغاية".

وطاول قرار اغلاق المجال الجوي ست مطارات بلجيكية وكافة الطائرات العابرة لاجواء البلاد حتى ارتفاع ثمانية آلاف متر، وهي منطقة الطيران الخاضعة لادارة "بلغوكنترول".

وكان نيبس اوضح سابقا ان "المجال الجوي اغلق لدواعي السلامة".

وقال المتحدث إن الطائرات مُنعت من التحليق في الاجواء البلجيكية و"مُنع بعضها من الاقلاع كما أُجبر بعضها على الهبوط".

وتعذر على "بلغوكنترول" تحديد عدد الرحلات التي طاولها الاجراء او عدد الركاب الذين شملهم.

ويدير مركز آخر مقره ماستريخت في هولندا المجال الجوي البلجيكي على ارتفاع يفوق ثمانية آلاف متر.

وكان نيبس قال "يعني ذلك ان طائرة متجهة من الدنمارك الى اسبانيا على سبيل المثال لا يشملها الاغلاق لانها تحلق على ارتفاع شاهق".