جنرال اميركي يشيد بالرد الاماراتي على معلومات عن تعذيب في اليمن

واشنطن: أعرب الجنرال جو فوتيل الذي يترأس القيادة المركزية الاميركية عن "رضاه" ازاء رد الفعل الاماراتي بعدما افاد تقرير بحصول انتهاكات لحقوق الانسان في عدد من السجون التي تديرها الامارات في اليمن.

والاسبوع الماضي، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا يدعو للتحقيق في شبكة سجون سرية في جنوب اليمن قالت انها تشهد "انتهاكات فظيعة" وعمليات تعذيب واخفاء سجناء.

ورفضت الامارات التقرير، واعتبرت انه "مخالف للحقيقة والواقع"، مجددة التأكيد انها "لا تدير أي سجون في اليمن".

وتقود الامارات القوات الموالية للحكومة في جنوب اليمن وعند الساحل الغربي لأفقر دول شبه الجزيرة العربية.

واعلن فوتيل الذي يشرف على العمليات الاميركية في الشرق الاوسط إنه بحث هذه المسألة مع نظرائه الاماراتيين.

وقال الجنرال الاميركي إنه "راض عن التحقيقات الجارية لتبيان الحقائق"، مضيفا "نحن على ثقة بان (الاماراتيين) سيواصلون العمل بما يتناسب مع قيمهم وقيمنا".

وتؤدي الامارات دورا اساسيا في التحالف الذي تقوده السعودية والمدعوم من الولايات المتحدة دعما للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة التمرد الحوثي.

وتتهم القوات الموالية للحكومة والحوثيون على السواء بتنفيذ عمليات تسببت بمقتل مدنيين في النزاع اليمني الذي أدى، منذ التدخل السعودي، الى مقتل نحو عشرة آلاف شخص بينهم نحو 2200 طفل، بحسب منظمة الصحة العالمية ومنظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في ظل أزمة انسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.

وأشارت منظمة العفو الى انها حقّقت في ظروف اعتقال 51 سجينا بين آذار/مارس 2016 وأيار/مايو 2018، جرى توقيفهم على أيدي القوات الحكومية والقوات الاماراتية التي تقوم بتدريب قوات السلطة في جنوب اليمن.

وتابعت ان 19 من هؤلاء فقد اثرهم.