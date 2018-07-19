GMT 22:30 2018 الخميس 19 يوليو GMT 20:05 2018 الخميس 19 يوليو  :آخر تحديث
بعد اقتراح تقدم به الرئيس بوتين

ترمب لن يسمح لموسكو باستجواب مسؤولين أميركيين

أ. ف. ب.
مواضيع ذات صلة
الإندبندنت: بعد عام من حكم ترامب هل يكون ملف التدخل الروسي سببا لإسقاطه؟
الاف بي آي "قلق" من مذكرة نيابية اميركية تعتبره "منحازا" في قضية التدخل الروسي
التحقيق حول التدخل الروسي بالانتخابات يركز حول لقاء في برج ترمب
ترامب مستعد للإدلاء بشهادته أمام مولر بشأن مزاعم التدخل الروسي
ترامب يتراجع عن تصريحاته السابقة بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية
ترمب لم يعط ضوءًا أخضر لوكالة الأمن القومي للرد على التدخل الروسي
ترمب يرفض نشر وثيقة حول التحقيق في التدخل الروسي
مدير "سي آي إيه": التدخل الروسي مستمر
مكتب التحقيقات الفدرالي يدافع عن نزاهته في التحقيق حول التدخل الروسي
وسائل إعلام أمريكية: ترامب سعى إلى إقالة المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي

واشنطن: اكدت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز الخميس ان الرئيس دونالد ترمب لن يسمح للقضاء الروسي باستجواب مسؤولين أميركيين.

وقالت ساندرز "انه اقتراح تقدم به الرئيس (فلاديمير) بوتين بكل صدق لكن الرئيس ترمب غير موافق عليه".

وخلال قمة هلسنكي الاثنين، اقترح بوتين السماح لواشنطن باستجواب 12 عنصر استخبارات روسيا متهمين في الولايات المتحدة بالتدخل في انتخابات 2016، ولكن "شرط المعاملة بالمثل".

وطلبت موسكو في المقابل استجواب مسؤولين اميركيين تشتبه بانهم مارسوا "انشطة غير قانونية" وخصوصا في قضية المستثمر البريطاني المناهض للكرملين وليم برودر الذي دانه القضاء الروسي غيابيا بالتهرب الضريبي.

ورحب ترمب بفكرة بوتين. لكن عدم اعلان البيت الابيض رفضه لها وقوله الاربعاء ان ترمب يدرس القضية اثارا غضب الطبقة السياسية في واشنطن.

وفي نهاية المطاف، اعربت الرئاسة الاميركية الخميس عن املها بان يسمح بوتين ل"الروس الاثني عشر المتهمين بالمجيء الى الولايات المتحدة لاثبات براءتهم من عدمها".

واتخذت القضية بعدا اكبر حين اعلن القضاء الروسي الثلاثاء انه يريد استجواب احد عشر اميركيا بينهم السفير الاميركي السابق في موسكو (2012-2014) مايكل ماكفول الذي عينه الرئيس السابق باراك اوباما.

وسبق لماكفول ان وجه انتقادات شديدة الى ادارة ترمب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام. وحظي بتأييد وزراء الخارجية السابقين جون كيري وهيلاري كلينتون ومادلين اولبرايت، وكذلك عدد من النواب الجمهوريين بينهم السناتور ماركو روبيو.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار