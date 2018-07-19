ترمب لن يسمح لموسكو باستجواب مسؤولين أميركيين

واشنطن: اكدت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز الخميس ان الرئيس دونالد ترمب لن يسمح للقضاء الروسي باستجواب مسؤولين أميركيين.

وقالت ساندرز "انه اقتراح تقدم به الرئيس (فلاديمير) بوتين بكل صدق لكن الرئيس ترمب غير موافق عليه".

وخلال قمة هلسنكي الاثنين، اقترح بوتين السماح لواشنطن باستجواب 12 عنصر استخبارات روسيا متهمين في الولايات المتحدة بالتدخل في انتخابات 2016، ولكن "شرط المعاملة بالمثل".

وطلبت موسكو في المقابل استجواب مسؤولين اميركيين تشتبه بانهم مارسوا "انشطة غير قانونية" وخصوصا في قضية المستثمر البريطاني المناهض للكرملين وليم برودر الذي دانه القضاء الروسي غيابيا بالتهرب الضريبي.

ورحب ترمب بفكرة بوتين. لكن عدم اعلان البيت الابيض رفضه لها وقوله الاربعاء ان ترمب يدرس القضية اثارا غضب الطبقة السياسية في واشنطن.

وفي نهاية المطاف، اعربت الرئاسة الاميركية الخميس عن املها بان يسمح بوتين ل"الروس الاثني عشر المتهمين بالمجيء الى الولايات المتحدة لاثبات براءتهم من عدمها".

واتخذت القضية بعدا اكبر حين اعلن القضاء الروسي الثلاثاء انه يريد استجواب احد عشر اميركيا بينهم السفير الاميركي السابق في موسكو (2012-2014) مايكل ماكفول الذي عينه الرئيس السابق باراك اوباما.

وسبق لماكفول ان وجه انتقادات شديدة الى ادارة ترمب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام. وحظي بتأييد وزراء الخارجية السابقين جون كيري وهيلاري كلينتون ومادلين اولبرايت، وكذلك عدد من النواب الجمهوريين بينهم السناتور ماركو روبيو.