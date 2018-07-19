السيسي يجري محادثات مع البشير

الخرطوم: أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي مساء الخميس محادثات في الخرطوم مع نظيره السوداني عمر البشير في مستهل زيارة رسمية للسودان تستمر يومين.

وقال السيسي اثر المحادثات "اود أن أعرب عن التقدير لجهودكم المخلصة لتسوية المنازعات الإقليمية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والتي نتطلع إلى أن تتكلل بالنجاح والسداد، لأنها جهود تعكس رغبة صادقة في تعزيز الاستقرار ورؤية واضحة لحقيقة ثابتة هي أمن واستقرار وتنمية دول الجوار الإقليمي".

وذكرت وكالة الانباء السودانية الرسمية ان المحادثات بين الرئيسين تناولت "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعديد من القضايا السياسية والتجارية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والقضايا التي تشهدها المنطقة".

والزيارة هي الخامسة التي يقوم بها السيسي للخرطوم والاولى منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية في اذار/مارس الماضي.

وكان البشير توجه الى القاهرة عشية الانتخابات الرئاسية المصرية وصرح ان اختياره توقيت الزيارة "يؤكد اننا مع استقرار مصر ومع دعم الرئيس السيسي لأننا عرفناه عن قرب وعرفنا صدقه وتطلعاته لعلاقات قوية بين البلدين".

وكانت زيارة السيسي الاخيرة للخرطوم في تشرين الاول/اكتوبر 2016 قد استغرقت ساعات، القى خلالها كلمة امام الجلسة الختامية للحوار الوطني السوداني.

واضاف السيسي "أوجه رسالة إلى أشقائنا في إثيوبيا وإريتريا، أقول لهم أننا في غاية السعادة بالتطورات الإيجابية بين البلدين، وأن مصر ستواصل دعمها الكامل لإحلال السلام والاستقرار والتعاون البناء بين البلدين الشقيقين".

وعينت اثيوبيا اول سفير لها في اريتريا منذ عشرين عاما، بحسب ما ذكر الاعلام الرسمي الخميس، وذلك في اطار سلسلة من الخطوات المتسارعة لاحلال السلام بين البلدين.

وبذل العدوان السابقان جهودا دبلوماسية شملت تبادل زيارات بين زعيميهما وانطلاق اول رحلة جوية تجارية بين البلدين منذ عشرين عاما.