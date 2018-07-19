إسرائيل تطوّر طرازا جديدا من دبابة ميركافا

القدس: كشف الجيش الاسرائيلي الخميس معلومات حول دبابة جديدة قيد التطوير مصمَّمة لتناسب متطلبات حرب العصابات.

وستكون الدبابة ميركافا 4 باراك، المقرر ان تدخل الخدمة في غضون ثلاث سنوات، احدث طرازات دبابة ميركافا الاسرائيلية المصممة في الاصل لمقاتلة الجيوش التقليدية للدول العربية المجاورة.

واعلن الجيش الاسرائيلي ان الطراز الجديد يعكس ادراكا لتغير طبيعة ساحات المعارك.

وقال قائد سلاح المدرعات في الجيش الاسرائيلي الجنرال غاي حاسون "لن يكون العدو بالضرورة دولا وجيوشا بل افرادا".

وستكون الدبابة التي يمكن ان تتكيف مع الحروب التقليدية وحروب العصابات مجهزة بقدرات تكنولوجية بما في ذلك نظام استشعار يمنح قائدها عبر خوذته رؤية كاملة لما يحيط بالدبابة.

وستجهز الدبابة بنظام كمبيوتر يعتمد على الذكاء الاصطناعي وستُصمم لكي تكون اكثر امانا في حرب العصابات.

ويستخدم الجيش الاسرائيلي الدبابات على طول الحدود مع قطاع غزة مع تصاعد التوتر في الاشهر الاخيرة بسبب تظاهرات ومواجهات ادت الى مقتل اكثر من 140 فلسطينيا.

واستهدفت الدبابات الاسرائيلية مواقع تابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع كما وافرادا تقول اسرائيل انهم حاولوا التسلل الى اراضيها.