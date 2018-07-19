ترامب ينذر الاتحاد الأوروبي: استغلالكم لنا لن يستمر طويلا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الاتحاد الأوروبي يستغل الولايات المتحدة، في إشارة إلى غرامة قياسية، فرضها الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات دولار على شركة غوغل.

وغرد ترامب قائلا: "لقد قلت لكم ذلك! الاتحاد الأوروبي فرض غرامة بقيمة 5 مليارات دولار، على واحدة من أكبر شركاتنا، غوغل. لقد استغلوا الولايات المتحدة فعلا، لكن ذلك لن يستمر لفترة طويلة".

وفرضت المفوضية الأوروبية غرامة الأربعاء على غوغل، قدرها 4.3 مليار يورو، بسبب ممارسات احتكارية عن طريق نظام تشغيل أندرويد.

وأمر مسؤولون بالاتحاد الأوروبي شركة غوغل بالتوقف عن استخدام نظام تشغيل الهواتف المحمولة أندرويد، من أجل حجب منافسيها وسط توقعات بأن يزيد ذلك التوتر في العلاقات التجارية بين واشنطن وبروكسل.

وقالت المفوضية إن الشركة استخدمت نظام أندرويد، بطريقة غير قانونية، "تكرس تفوق" محرك بحثها "غوغل كروم".

وأمهلت المفوضية الشركة الأم "ألفابيت" المالكة لغوغل مدة 90 يوما، لتغيير ممارسات شركتها أو مواجهة عقوبات إضافية، تصل إلى 5 في المئة من متوسط العائد اليومي العالمي للشركة.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض الأربعاء المقبل، لمناقشة قضايا من بينها العلاقات التجارية.

وأعلنت شركة غوغل أنها ستطعن على قرار المفوضية الأوروبية.

Getty Images/Google تتهم المفوضية الأوروبية شركة غوغل باستخدام نظام تشغيل أندرويد من أجل تكريس تفوق محرك بحثها "غوغل كروم".

وردا على القرار الأوروبي، كتب سوندار بيتشاي، المدير التنفيذي لغوغل، في مدونته قائلا : "الابتكار السريع وتنوع الاختيار وتراجع الأسعار تعد مؤشرات كلاسيكية لانتعاش المنافسة، وأندرويد فعلت كل ذلك".

وأضاف :"يستبعد القرار الأوروبي نموذج الشركة الذي يدعم أندرويد، والذي هيأ الكثير من الخيارات للجميع، ليس أقل".

والغرامة الأوروبية الجديدة المفروضة على غوغل هي تقريبا ضعف الغرامة السابقة، التي فرضتها المفوضية الأوروبية على الشركة العام الماضي، لكنها تساوي ما يزيد قليلا على عائدات الشركة الأم "ألفابيت إنك" خلال أسبوعين.