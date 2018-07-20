البكوش يراسل رؤساء الدول المغاربية بشأن مونديال 2030

بادر الطيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، إلى مراسلة قادة الدول الأعضاء بشأن الترشح المشترك لتنظيم مونديال 2030 في كرة القدم، التي تزايد حجم التفاعل معه كمشروع طموح، منذ خسارة المغرب حلم تنظيم مونديال 2026 في مواجهة تحالف ثلاثي مكون من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأكد الحساب الرسمي للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، على فايسبوك الخميس، أن الطيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، بعث، في إطار سعي الأمانة العامة "للدفع بالتعاون المغاربي إلى الأمام في جميع المجالات"، رسائل إلى قادة الدول المغاربية الخمس "لــحثهم على التنسيق من أجل التقدم بملف ترشح مغاربي لتنظيم كأس العالم 2030، والذي يقتضي الإعداد له عدة سنوات".

وأكد الأمين العام، في الرسائل التي بعثها إلى قادة الدول المغاربية، على "استخلاص الدرس من التجربة المغربية التي حظيت بمساندة جميع الدول المغاربية وتحمس شعوب المغرب الكبير للمبادرة التي قام بها المغرب، قصد التقدم للمحطة القادمة سنة 2030 بترشح مغاربي، خصوصا أن الفيفا أصبحت تغلب الترشحات التشاركية على الترشحات الفردية، وأن الترشيحات القادمة تبدو جميعها تشاركية".

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي "العزم على بذل المساعي الضرورية لحشد التأييد لهذا الترشح المغاربي المشترك أفريقيا وعربيا ودوليا".

يشار إلى ظهور تململ لافت، في الأسابيع الأخيرة، على مستوى المنطقة المغاربية، يدعو إلى تنسيق مغاربي لتنظيم تظاهرة كأس العالم، على أمل أن يصلح تنظيم هذه التظاهرة الرياضية ما أفسدته السياسة وعجز الاقتصاد عن تداركه، على مستوى الاندماج والتكامل المغاربي.