مدير الاستخبارات الأميركية: لا أعرف ما دار في هلسنكي

واشنطن: بعد ثلاثة أيام من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على مدى أكثر من ساعتين في هلسنكي، أكد مدير الاستخبارات الأميركية دان كوتس الخميس أنه لا يعرف ما الذي ناقشه الرجلان وما الذي اتفقا عليه.

وقال كوتس "لا أعرف ما حدث في ذلك الاجتماع. لقد ذكر الرئيس بالفعل بعض الأشياء التي حدثت في الاجتماع. أعتقد أنه بمرور الوقت سنعرف المزيد".

وأشار كوتس الذي يُشرف على أجهزة الاستخبارات الأميركية وينسّق أنشطتها، إلى أن "صلاحيات الرئيس" تتيح له أن يحتفظ لنفسه بمضمون المحادثات التي أجراها مع بوتين.

غير أنّ تصريحات كوتس جاءت وسط مزاعم روسيّة بأن الزعيمين توصلا إلى اتفاقات غير محددة خلال اجتماعهما.

وكوتس الذي تُطلع أجهزته يوميًا الرئيس الأميركي على أكثر المعلومات سرّية حول التهديدات الأمنية للولايات المتحدة، أوضح أنه لم يكن موافقا على القرار الذي اتخذه ترمب بأن يُقابل بوتين منفردَين مع وجود مترجمين فقط إلى جانبيهما.

وقال كوتس "لو سألني (ترمب) كيف يجب أن يتم ذلك، كنت سأقترح طريقة مختلفة".

وعندما سُئل عن احتمال أن يكون الروس قد سجّلوا المحادثات التي تمت بين الرئيسين، أقرّ كوتس بأن هناك "خطرًا على الدوام". لكنه استبعد أن تكون الكُرة التي مررها بوتين لترمب خلال المؤتمر الصحافي الذي تلا اجتماعهما مجهّزة بميكروفون.

وتابع ممازحا "لدينا القدرة على التحكم في أشياء كهذه، لتحديد ما إذا كانت تشكل خطرا (...) لذلك أنا متأكد من أننا دقّقنا عن قرب بهذا البالون".

وعلى وقع استمرار الجدل حول تصريحاته في هلسنكي ومهاجمته وسائل الاعلام متهما اياها بتجاهل "النجاح الكبير" للقمة التي جمعته هناك بنظيره الروسي، اكد ترمب الخميس انه يتطلع الى لقاء آخر مع بوتين.

ولا يزال ترمب عرضة للانتقادات حتى داخل معسكره منذ قمته مع بوتين في العاصمة الفنلندية وتصريحاته التي اعتبرت متساهلة حيال نظيره الروسي.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض الخميس ان هناك محادثات "جارية" تحضيرا لقمة ثانية بين الرئيسين الاميركي والروسي ستُعقد في واشنطن في الخريف.

وقالت ساره ساندرز على تويتر انه خلال اللقاء الاول بينه وبين بوتين الاثنين في هلسنكي، وافق الرئيس الاميركي على "مواصلة الحوار" بين مستشارَي البلدين للامن القومي.

واضافت ان ترمب طلب من مستشاره للامن القومي جون بولتون "ان يدعو الرئيس بوتين الى واشنطن في الخريف، وهذه المحادثات جارية حاليا".

وغرّد الرئيس الاميركي الخميس "ان القمة مع روسيا كانت نجاحا كبيرا إلا لعدو الشعب الفعلي، وسائل الاعلام المضللة"، مكررا عبارة سبق ان استخدمها في 2017.

واضاف "اتطلع الى لقائنا الثاني لنتمكن من بدء تنفيذ بعض الامور التي تحدثنا عنها".