العدل الأميركية تسعى لمكافحة تهديدات التدخل الاجنبي بالانتخابات

واشنطن: قدم نائب وزير العدل الأميركي رود روزنشتاين الخميس تقريرا من اجل مكافحة تهديدات التدخل في الانتخابات الأميركية، في حين لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترمب عرضة للانتقادات منذ قمته مع فلاديمير بوتين وتصريحاته التي اعتُبرت متساهلة حيال نظيره الروسي.

وكان روزنشتاين يتحدث في منتدى أسبن للأمن في كولورادو، وشدد خلال عرضه تقريره على "عمليات التأثير الأجنبية الخبيثة التي تستهدف عمليتنا السياسية".

وسأل روزنشتاين "ما الذي يمكن القيام به للدفاع عن قيمنا في مواجهة الجهود الخارجية للتأثير في انتخاباتنا وإضعاف نسيج المجتمع ودفع الأميركيين ضد بعضهم البعض؟".

ودعا إلى وحدة الإدارة الأميركية، قائلا "على غرار الإرهاب والتهديدات الأخرى لأمننا القومي، فإنّ تهديد النفوذ الأجنبي الخبيث يتطلب نهجًا استراتيجيًا عبر جميع الوكالات الحكومية".

وكان مدير الاستخبارات الأميركية دان كوتس قد دافع الإثنين عن الاستنتاجات "الواضحة" لأجهزته حول حصول تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وحول "المساعي المتواصلة" التي تقوم بها روسيا لـ"ضرب" الديموقراطية الأميركية.

وقد أكد روزنشتاين من جهته وجود تهديد سيبراني روسي للولايات المتحدة، وقال إن مكتب التحقيقات الفدرالية ووكالات أخرى مستعدة لانتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

واضاف "إن الجهد الروسي للتأثير في الانتخابات الرئاسية عام 2016 هو مجرد شجرة واحدة في غابة آخذة في الاتساع".