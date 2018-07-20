قالت ممثلة هندية إنها شعرت "بالتقزز" بعد أن انتشر مشهد جنسي لها في مسلسل يبث على شبكة نتفليكس، باعتباره "مقطعا إباحيا".

ويظهر المشهد، الذي يستغرق 30 ثانية فقط، وهو جزء من مسلسل (الألعاب المقدسة)، ممارسة جنسية بالتراضي بين فرد في عصابة وزوجته، التي أدت دورها راجشري ديشباندي.

وقالت إنه يجب على الناس أن يتأنوا قبل أن يشاركوا غيرهم في مواد مقتطعة من سياقها.

ويمثل في المسلسل عدد من نجوم بوليوود البارزين، وهو أول دراما تنتجها شبكة نتفليكس في الهند.

ووصف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ديشباندي بأنها "نجمة إباحية"، ووبخها بعضهم قائلا إنها يجب أن تخجل من نفسها.

ولكنها قالت لبي بي سي "لماذا أخجل من نفسي؟ إني مؤمنة تماما بالشخصية التي أؤديها، وبأهمية المشهد في القصة".

وأضافت "كان مقصدي صحيحا، ولم أرتكب أي خطأ".

وقد انتشر مقطع الفيديو على تطبيق واتسآب، ورفعه مستخدمون عديدون على موقع يوتيوب.

وطالبت ديشباندي الناس بأن يكونوا أكثر تحملا للمسؤولية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "إذا تسلمت رسالة مثل هذه، عليك أن تفكر فيما ستفعل بها. فالتكنولوجيا سلاح، يمكن استخدامه لتدمر شخصا ما، أو لتنقذ حياة شخص آخر".

وكان المسلسل قد بدأ بثه أوائل هذا الشهر، ويشارك فيه سيف علي خان، الذي يؤدي دور مفتش شرطة من السيخ في شرطة مومباي. وتظهر فيه أيضا راضيكا أبتي، ونواز الدين صديقي.

ويعد المسلسل جزءا من خطة نتفليكس لاجتذاب الزبائن في ثاني أكبر بلد تعدادا للسكان في العالم.

وهناك مسلسلات أخرى موجهة إليهم قيد الإنتاج، منها "غول"، وهو مسلسل رعب، يصور الحياة في مركز اعتقال سري، و"التمساح"، وهو مسلسل يعتمد على لغز جريمة قتل في غوا.