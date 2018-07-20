فضيحة تسجيلات صوتية تطيح رئيس المحكمة العليا في البيرو

ليما: أعلنت المحكمة العليا في البيرو ان رئيسها دوبيرلي رودريغيز قدم استقالته الخميس بعد بث تسجيلات تسمع فيها اصوات قضاة يساومون بشأن عقوبات لقاء مبالغ مالية.

وكتب رودريغيز في رسالة نشر مضمونها على موقع تويتر "نظرا للازمة التي تواجهها المؤسسة القضائية (وهي الاعلى في البلاد)، اقدم استقالتي".

وقدم رئيس المجلس الوطني للقضاء اورلاندو فيلاسكيز ايضا استقالته بعد ثلاثة ايام على توليه مهامه بعد استقالة سلفه. وقال فيلاسكيز وهو سادس عضو يقدم استقالته من المجلس ان "انسحبنا يحفظ كرامتنا".

ويمكن ان يستقيل العضو السابع والاخير في المجلس خلال الساعات المقبلة.

وتجمع آلاف البيروفيين في شوارع عدد من مدن البلاد مساء الخميس وهم يهتفون "ليرحل كل الفاسدين".

ووضع القضاء البيروفي الذي تهزه هذه الفضيحة الاربعاء "في حالة طوارىء" لمدة تسعين يوما حسب الجريدة الرسمية.

وجاءت هذه القرارات بعد اسبوع من نشر وسائل الاعلام البيروفية لتسجيلات يسمع فيها صوت القاضي في المحكمة العليا سيزار اينوستروزا وهو يتحدث عن قضية متهم باغتصاب فتاة في الحادية عشرة من العمر. وهو يسأل "اتريدون ان نخفض عقوبته او نؤكد براءته؟".

واقيل عدد من القضاة الذين طالتهم الفضيحة بينما اقال الرئيس مارتن فيزكارا وزير العدل سلفادور ايريزي.