حكم جديد بالسجن على الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة

سيول: حكم القضاء الكوري الجنوبي الجمعة على الرئيسة السابقة بارك غيون-هي بالسجن ست سنوات لتلقيها اموالا تم اختلاسها من جهاز الاستخبارات، وبالسجن سنتين اخريين لتدخلها بطريقة غير مشروعة في الانتخابات.

وتمضي بارك (66 عاما) عقوبة بالسجن 24 عاما بموجب حكم صدر عليها في نيسان/ابريل في اطار فضيحة فساد كبيرة ادت الى تظاهرات هائلة.

ولم تحضر الرئيسة السابقة الى محكمة منطقة وسط سيول التي حكمت عليها بالسجن ست سنوات بعد ادانتها باختلاس اموال الاستخبارات وسنتين اخريين لتدخلها بشكل غير مناسب في اختيار مرشحين للانتخابات التشريعية التي جرت في 2016.

ولم يتم دمج العقوبات لذلك سيكون على الرئيسة ان تمضي 32 عاما في السجن.

وادينت بارك بانها تلقت 3,3 مليارات وون (2,6 مليون يورو) تم اختلاسها من صناديق تابعة لاجهزة الاستخبارات، بواسطة رؤساء هذه الاجهزة.

وقالت المحكمة ان "المتهمة تلقت ثلاثة مليارات وون على مدى ثلاث سنوات من الرؤساء الثلاثة للاستخبارات وسببت خسائر كبيرة للخزانة العامة بسبب جريمتها".

وروى ثلاثة رؤساء سابقين لجهاز الاستخبارات انهم اختلسوا اموالا من صناديق تابعة لمؤسستهم باوامر من بارك.

وتتهم النيابة بارك بانها استخدمت الاموال لصيانة منزلها الخاص وتمويل محل تجاري كانت صديقتها شوي سون سيل تصنع ملابس فيه وتقدم خدمات اخرى منها التدليك.