GMT 7:48 2018 الجمعة 20 يوليو GMT 7:50 2018 الجمعة 20 يوليو  :آخر تحديث

قرقاش: زيارة الرئيس الصيني مؤشر على مكانة الإمارات

صحافيو إيلاف
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دبي: وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ للإمارات، بأنها مؤشر للموقع السياسي والاقتصادي الذي تحتله الإمارات.

وقال في تغريدة على تويتر "أن تكون الإمارات الشريك التجاري الثاني للصين عالميا دليل حيوية الاقتصاد الإماراتي ونجاحه".

وأشار الوزير الإماراتي، أن "السياسات العاقلة والتوجه الشفاف يثمر وبلدنا خير دليل لذلك".

وأضاف أن النموذج الإماراتي الناجح بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية رسالة عربية تتجاوز حجم الإمارات وموقعها، والأبجديات هي التوازن بين الاستقرار السياسي والديناميكية الاقتصادية والانفتاح الاجتماعي، "نجاحنا وطني ويعززه كل نجاح عربي آخر".


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