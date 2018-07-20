مرض السكري يزيد خطر الإصابة بالسرطان

وجدت دراسة جديدة ان هناك علاقة بين مرض السكري وزيادة خطر الاصابة بالسرطان لا سيما بين النساء.

وأظهر تحليل 47 بحثاً شملت نحو 20 مليون شخص للمرة الأولى أن خطر الإصابة بأي نوع من أنواع السرطان يكون أكبر على المرأة المصابة بمرض السكري من الرجل المصاب بالمرض.

وقالت صحيفة الديلي تلغراف إن الدراسة التي أجراها معهد جورج للصحة العالمية في جامعة اوكسفورد وجد ان احتمالات اصابة المرأة التي تعاني من مرض السكري بالسرطان تزيد بنسبة 27 في المئة مقارنة مع المرأة السالمة من هذا المرض.

وبالنسبة للرجل، فإن مرض السكري يزيد احتمالات الاصابة بالسرطان بنسبة 19 في المئة.

وإجمالاً، وجد الباحثون أن احتمالات إصابة المرأة التي تعاني من مرض السكري بأي نوع من السرطان تزيد بنسبة 6 في المئة بالمقارنة مع الرجل الذي يعاني من مرض السكري.

وقال الدكتور ساني بيترز، الذي شارك في الدراسة، إن المرأة تاريخياً لا تتلقى في الغالب العلاج الكامل حين تظهر عليها اعراض مرض السكري وتكون احتمالات تلقيها عناية مكثفة أقل، وهي لا تتناول المستويات نفسها من الأدوية التي يتناولها الرجل. واضاف ان هذه العوامل كلها يمكن ان تسهم في تفسير السبب وراء ارتفاع خطر اصابتها بالسرطان.



ولكن الدكتور بيترز دعا الى مزيد من البحث للتأكد من ذلك. وقال إن الاختلافات بين الجنسين لا يُستهان بها ومن الضروري معالجتها.

ويُعتقد ان ارتفاع مستوى السكر في الدم قد تكون له آثار تسبب السرطان بما تؤدي اليه من تلف يصيب الحمض النووي.

وقال الدكتور توشياكي اوهكوما رئيس فريق الباحثين إن العلاقة بين مرض السكري وخطر الاصابة بالسرطان علاقة مؤكدة بشكل ثابت الآن. واضاف ان الدراسة أظهرت لأول مرة أن المرأة التي تعاني من مرض السكري تكون احتمالات اصابتها بأي نوع من السرطان أكبر وتكون أكبر بكثير احتمالات اصابتها بسرطان الكلية والفم والمعدة والدم.

اعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.telegraph.co.uk/science/2018/07/20/diabetic-women-greater-risk-cancer-men-according-new-study/

