إحياء الممرات العصبية في الحبل الشوكي أمل المصابين بالشلل

أُعلن عن دواء جديد يمكنه المساعدة في علاج الشلل في الأشخاص الذين تعرضوا الى إصابات في الحبل الشوكي.

وإستطاع باحثون من مستشفى بوسطن للأطفال في الولايات المتحدة إحياء دوائر الممرات العصبية في فئران اختبار مصابة بالشلل بحيث أصبحت قادرة على المشي من جديد بعد حقن الدواء، كما افادت صحيفة الديلي ميل في تقرير الاختراق الطبي الجديد.

ويساعد المركب الكيمياوي للدواء على زيادة إنتاج بروتين يرسل إشارات الى العضلات تحفز الخلايا العضلية التي بدورها تقوم بتفعيل عضلات الساق.

وإزاء العدد المحدود لطرق علاج الشلل بسبب اصابات في الحبل الشوكي يأمل فريق الباحثين بــأن يكون الدواء الذي طوروه شكلا جديداً من اشكال العلاج يساعد على تحقيق الحد الأقصى من الشفاء.

وينقل الحبل الشوكي إشارات عصبية من الدماغ إلى انحاء الجسم ومنها الى الدماغ. وتسفر الاصابة فيه عن فقدان الشعور و/أو الحركة جزئياً أو بالكامل.



وركزت ابحاث سابقة على تجديد الألياف العصبية التي تنقل الإشارات الكهربائية الى الخلايا الأخرى. وتمكن مختبر مستشفى بوسطن للأطفال من تحقيق هذا التجديد وكذلك تنمية ألياف عصبية جديدة من الألياف السليمة، ولكن من دون نجاح يُذكر في علاج الشلل.

لذلك قرر الباحثون في الدراسة الجديدة استخدام علاج يمرر تيارات كهربائية حول الحبل الشوكي المصاب. وبالارتباط مع المران تمكن مرضى مصابون بالشلل من استعادة بعض الحركة.

وأراد الباحثون ان يروا إن كان دواؤهم الجديد قادراً على محاكاة هذا التأثير التحفيزي وبأثر دائم.

وعولجت مجموعة من الفئران بالدواء لمدة عشرة اسابيع. وبعد 4 الى 5 اسابيع من العلاج استعادت 80 في المئة من الفئران التي تلقت الدواء قدرتها على المشي بعد تنشيط فئتين من عضلات الأطراف.

وقال الدكتور جيغانغ هي رئيس فريق الباحثين واستاذ علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة هارفرد ان المؤمل أن يساعد الدواء الجديد على تحقيق أعلى درجة ممكنة من الشفاء من الاصابات في الحبل الشوكي ذات يوم. واشار الدكتور هي الى ان فريقه متشجع بهذه النتائج.

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "ميل اونلاين". الأصل منشور على الرابط التالي:

http://www.dailymail.co.uk/health/article-5971143/An-end-paralysis-spinal-cord-injury.html

