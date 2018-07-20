حشود في بغداد تهتف لإسقاط النظام وطرد إيران

أسامة مهدي: وسط اجراءات امنية مشددة هتفت حشود من العراقيين وسط بغداد اليوم بإسقاط النظام وطرد ايران من العراق ومنعتهم قوات مكافحة الشغب من التوجه الى المنطقة الخضراء مركز الرئاسات الثلاث والسفارات الغربية فيما هتف محتجون في بقية المحافظات باسقاط الاحزاب المتنفذة بينما قامت الشرطة بتحطيم خيام اعتصاماتهم.

واحتشد الالاف من العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد مساء اليوم مطالبين بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري المتفشي في ادارات الدولة ومؤسساتها واسقاط النظام.

وقال مراسلون محليون إن المتظاهرين رفعوا يافطات كتب عليها "الشعب يريد إسقاط النظام" .. و"سلمية سلمية".. و"بغداد حرة حرة إيران برة برة".

وقد حاول المتظاهرون التوجه الى المنطقة الخضراء وسط العاصمة مركز الرئاسات العراقية الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان ومعظم السفارات الغربية لكن قوات مكافحة الشغب منعتهم من ذلك.

إسقاط الاحزاب الحاكمة

كما شهدت محافظات الجنوب والوسط البصرة والنجف وكربلاء وذي قار والمثنى وواسط وبابل تظاهرات احتجاج هتفت بسقوط الاحزاب الحاكمة.

وطالب المحتجون بتحسين الواقع الخدمي وتوفير فرص عمل للعاطلين والغاء الامتيازات المالية للمسؤوليين الحكوميين. كما رفعوا شعارات تدعو لتحسين واقع الكهرباء وتوفير الخدمات البلدية والصحية والتربوية اضافة الى محاسبة المفسدين والغاء جميع الامتيازات المالية لاعضاء الحكومات المحلية المحافظات والنواب والوزراء والدرجات الخاصة.

كما ردد المتظاهرات شعارات تقول "الشعب يريد اسقاط الاحزاب" ورفعوا يافطات كتب عليها "نعم نعم للعراق .. كلا كلا للاحزاب".



أطباء العراق يعلنون تضامنهم مع المتظاهرين

واعلنت نقابة الاطباء العراقيين تضامنها مع مطالب المتظاهرين في عموم محافظات البلاد وطالبت السلطات بالاستماع الى مطالب الناس.

واكد نقيب الاطباء الدكتور جواد الموسوي في بيان صحافي تضامن النقابة بشكل كبير مع المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الشرعية في عموم المحافظات.

وقال "ان صوت النقابة سيكون معهم بالمطالبة باعادة بناء الدولة بشكل سليم وتمكين المختصين واصحاب الكفاءة من الشخصيات الوطنية النزيهة من إدارة مفاصلها بشكل مهني ومستقل وبعيد عن التاثيرات الحزبية التي تقدم مصالحها الخاصة على مصالح الوطن والمواطن".

واضاف "نأمل من شبابنا في ساحات التظاهر حماية ممتلكات الدولة والمواطنين والتعاون مع القوات الأمنية وحماية التظاهرات من الدخلاء والمندسين والمخربين"، داعيا اصحاب القرار الى الاستماع لصوت الشارع وعدم تجاهله او احتوائه بحلول ترقيعية كما حصل في المرات السابقة "لان ذلك سيؤدي الى مخاطر جسيمة تهدد امن وسلامة الوطن والمواطن".

اجراءات امنية مشددة

وقبيل انطلاق التظاهرات فرضت القوات الامنية اجراءات مشددة حول ساحة التحرير في العاصمة وفي مراكز المحافظات الاخرى واغلقت معظم الطرق المؤدية الى الساحة بعد ازدياد تدفق اعداد المتظاهرين صوبها كما انتشرت قوات مكافحة الشغب بكثافة بمحيط الساحة التحرير واتخذت الاستعدادات الكاملة لفض التظاهرات في حال حدوث أي تطورات غير محسوبة.

كما انتشرت وحدات من الجيش والشرطة قرب حقول النفط الجنوبية والشمالية بالبصرة فيما تركز انتشار القوات في المدن الأخرى قرب المباني الحكومية ومكاتب الأحزاب كما نصبت نقاط تفتيش إضافية ودوريات داخل الأحياء السكنية.

وتشهد محافظات ومدن عراقية في الجنوب والوسط هي البصرة وميسان والمثنى وذي قار والقادسية والنجف وكربلاء وواسط قبل ان تلتحق بها محافظات بغداد وبابل وديالى منذ التاسع من الشهر الحالي تظاهرات احتجاج تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة وشهد بعضها أعمال عنف واعتداءات أدت إلى سقوط قتلى مجرحى وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة.