إسبانيا تستثمر 5 مليارات يورو في تسليح جيشها

الرباط: قرر الجيش الإسباني في خطوة مثيرة، استثمار 5 مليارات يورو في الصناعة الحربية قبل نهاية العام الجاري، و هو الأمر الذي سيعيد إسبانيا إلى واجهة الدول المصنعة للسلاح، وتتفوق على طموح المغرب في تطوير الجيش وتزويده بأفضل منتجات الصناعة الحربية الأميركية والفرنسية.

وكتبت "المساء" أن مسؤولين إسبان كشفوا، أن الخطوة تأتي لتطوير الصناعة الحربية الإسبانية واستجابة لالتزامات إسبانيا ضمن حلف "الناتو"، فيما كشفت الوزيرة المسؤولة عن القطاع في إسبانيا أن استثمار خمسة آلاف مليون يورو في التسلّح وتطوير الصناعة الحربية في إسبانيا قبل نهاية العام الجاري، يجب النَّظر إليه من منظور خلق فرص العمل في السوق الإسبانية، وليس فقط من منظور التسلّح العسكري الإسباني.

الترقيات تشعل معركة بين وزارة العدل ونقابة حزب العدالة والتنمية

الصحيفة ذاتها كتبت أن الحركة الانتقالية للموظفين والتعيينات في مناصب المسؤولية بوزارة العدل تسببت في أزمة بين محمد أوجار، والذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، فبعد البيان الناري الذي أصدرته الجامعة الوطنية في قطاع العدل، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي كشفت فيه ما وصفته بالتلاعب في الانتقالات ومناصب المسؤولية والترقيات برسم الدورة العادية لسنة 2017، نفت وزارة العدل، تلك الاتهامات، وأكدت أن عمليّة الترقيات تمت وفق مقاربة تشاركية، وذلك بناء على التوازن بَيْن تحقيق المصلحة العامة وضمان سير المرفق العمومي بانتظام وفق معايير متفق عليها.

وأضافت "المساء" أنه بخصوص ما راج حول تدبير مسطرة الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة، وتعيين أحد المدراء المركزيين ضمن لجنة الانتقاء، فإن الوزارة لها كامل الصلاحية في تعيين أعضاء لجنة الانتقاء والاستعانة بأي عضو ترى وجوده ضماناً أكبر لانتقاء أجود المترشحين لشغل مناصب المسؤولية.

وأضافت الصحيفة نفسها أن وزارة العدل نفت صحة هذه الإشاعات التي اتهمت مدير الموارد البشرية بتعديل هذه المعايير بغية استفادته الشخصية من الترقية، مؤكدة أن المدير لم يستفد من أي ترقية.

العثماني مستعد للانصات للشباب

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"الأحداث المغربية" أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أعلن أن قضايا الشباب ومشاكلهم تسكنه، مؤكداً أنه على استعداد للإنصات إلى الشباب والتفاعل مع قضاياهم.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن رئيس الحكومة قال، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الجهوي حول الشباب والمشاركة في صناعة القرار، إن مشاكل الشباب لا يمكن حلّها بقرارات آنية، داعياً المسؤولين الحكوميين ورؤساء جهات المملكة إلى الإنصات والتفاعل معهم من أجل البحث عن إجابات لأسئلتهم بغرض تحقيق الديمقراطية التشاركية.

"راميد" يقصي نصف فقراء المغرب

الصحيفة نفسها كتبت أن نظام المساعدة الطبيّة "راميد" يضع خمسين في المائة من الفقراء خارج الاستهداف، وِفْق ما كشفه المرصد الوطني للتنمية الاجتماعية بعد ست سنوات من تعميم هذا النظام الصحي، الذي يستهدف الفقراء.

وأضافت الصحيفة أن تقريراً قدمه المرصد الوطني للتنمية الاجتماعية حول نظام المساعدة الطبيّة “راميد”، أكد المرصد وجود مجموعة من الاختلالات الكبيرة، التي تعترض هذا النظام الصحي وتحول دونه وتحقيق الأهداف المحدّدة لَه.

استنفار في "مينورسو" بعد إصابة طبيبة ضمن طاقمه بالحمى

"العلم" لسان حال حزب الاستقلال كتبت أن بعثة "مينورسو" عاشت حالة من الاستنفار جرّاء إصابة طبيبة تعمل رفقة طاقمها بالحمى، الشيء الذي جعل القوات المسلحة تتدخّل وتنقلها بمروحية على الفور إلى مستشفى بلمهدي بالعيون (كبرى محافظات الجنوب المغربي).

وأمضت الطبيبة ما يزيد عن أسبوع في مستشفى السمارة، لتلقي العلاجات لكن لم يسجل أي تحسن في وضعها الصحي الشيء الذي استدعى نقلها على الفور إلى العيون، قبل أن يتم نقلها إلى خارج المغرب بعد القيام بتشخيص لحالتها وأسباب الإصابة.

وحسب تقارير إعلامية، فكولن ستيوارت رئيس بعثة "مينورسو"، يتابع وضع الطبيبة ذات الجنسية البنغلاديشية، بشكل شخصي، بتنسيق مع إدارة المستشفى.

شبكة التزوير والهجرة السرية في قبضة “البسيج

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أنه بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني(مخابرات) تمكّنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة لها امتدادات في عدة مدن مغربية تنشط في مجال تزوير جوازات السفر وشهادات الإقامة واستعمالها في تسهيل عمليات للهجرة السريّة.

وجاء في بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الأبحاث والتحريات الأولية مكنت من إيقاف مرشحين للهجرة غير الشرعية بمطار محمد الخامس وبحوزتهما أوراق إقامة مزيفة بدولة أجنبية كانا على أهبة السفر إلى الدول الأوروبية.

الصحيفة ذاتها كتبت نقلاً عن بيان المخابرات المغربية أن إيقاف المسافرين قاد إلى اعتقال 14 شخصاً من بينهم إمرأة ومواطن جزائري كمساهمين ومشاركين يمتهنون التزوير في المستندات والوثائق الإدارية الرسمية، فضلاً عن وسطاء ومتداخلين يستهدفون ضحاياهم من الشباب الحالم بالهجرة إلى الخارج.