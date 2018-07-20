المعارضة السورية تطلب من لبنان وقف انتهاكات حزب الله

بهية مارديني: أرسل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، رسالة إلى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بخصوص الانتهاكات التي ترتكبها "مليشيا حزب الله بحق المدنيين في سورية واللاجئين السوريين في لبنان أيضاً، إضافة إلى إصدار الأحكام الجائرة بحق المعتقلين السوريين والتي شملت عقوبات الإعدام والسجن المؤبد".

ودعا مصطفى، رئيس الوزراء اللبناني، بحسب بيان، تلقت "إيلاف" نسخة منه، إلى “إخراج كافة ميليشيات حزب الله من كامل الأراضي السورية، ووقف تدخلها السافر هناك”.

وطالب “بحماية اللاجئين السوريين من تسلط مليشيا الحزب عليهم، والانتهاكات المستمرة بحقهم، وإعادة محاكمة المعتقلين محاكمة عادلة وتأمين دعم قانوني وحقوقي ونفسي، وضمان الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الذين لفقت لهم التهم الباطلة بسبب معارضتهم لنظام الأسد”.

وأكد أن “تدخل ميليشيا حزب الله في سوريا إلى جانب نظام الأسد، ومشاركتها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بحق الشعب السوري، هي السبب المباشر لتهجير السوريين من بيوتهم ومناطقهم إلى لبنان وغيرها من الدول، بحثاً عن الأمان وحفاظاً على حياتهم وحياة عائلاتهم”.

هذا وأرفقت الرسالة برسائل خطية موقعة من المعتقلين داخل سجن "رومية"، كانت اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني حصلت عليها بعد التواصل مع المعتقلين، وتتضمن مناشدات للمنظمات الحقوقية من أجل الإفراج عنهم، بعد صدور أحكام قضائية جائرة بالإعدام والسجن المؤبد والسجن لمدة تتراوح بين 12 و15 عام بتهم ملفقة وهي الانتماء إلى مجموعات إرهابية.

وشدد على أن هذه الأحكام "سياسية بامتياز، وأن أي من الموقوفين لم يستطع توكيل محام للدفاع عنه".