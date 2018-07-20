وزير إسرائيلي يهدد برد أكثر قساوة إذا تمادت حماس بقصفها

القدس: اعلن وزير الدفاع الاسرائيلى افيغدور ليبرمان مساء الجمعة ان اسرائيل سترد "بقساوة اكثر بكثير" اذا واصلت حماس اطلاق القذائف من قطاع غزة.

واوضح الوزير في بيان بعد اطلاق ثلاث قذائف من قطاع غزة، تم اعتراض اثنتين منها مساء الجمعة، انه "اذا واصلت حماس اطلاق قذائفها فإن رد فعل اسرائيل سيكون اكثر قساوة بكثير مما يعتقدون (قادة حماس)".

من جهته حض نيكولاي ملادينوف مبعوث الامم المتحدة الخاص الى الشرق الأوسط اسرائيل وحماس الجمعة على "الابتعاد عن حافة الهاوية" في اعقاب موجة من العنف في قطاع غزة اودت باربعة فلسطينيين.

وكتب ملادينوف على تويتر "يجب على الجميع في قطاع غزة الابتعاد عن حافة الهاوية. ليس في الأسبوع المقبل وليس غدا، بل فورا". واضاف "يجب افشال الذين يريدون اثارة حرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

