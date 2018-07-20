الامم المتحدة: طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة الأمم المتحدة بـ"تطبيق كامل للعقوبات" على كوريا الشمالية حتى التوصل الى نزع أسلحتها النووية.

وصرّح بومبيو اثر لقاء مع أعضاء مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "تطبيقا صارما للعقوبات أمر أساسي".

طالب أيضا بـ"وقف عمليات النقل غير القانونية" للنفط التي تسمح لبيونغ يانغ، حسب قوله، بتجاوز الحصص التي تفرضها الأمم المتحدة.

وفي عام 2017، صادق مجلس الأمن إثر مبادرة قامت بها الولايات المتحدة، على سلسلة عقوبات اقتصادية على بيونغ يانغ تمنع خصوصا الدول الأعضاء شراء الفحم والحديد والنسيج والمنتجات المتعلقة بصيد الأسماك من كوريا الشمالية. وتم وضع حدّ لصادرات النفط والمنتجات النفطية المكررة الى بيونغ يانغ. وتهدف العقوبات إلى اجبار كوريا الشمالية على وقف برامج تسلحها النووية والتقليدية التي تُعتبر تهديدا للعالم بأسره.

